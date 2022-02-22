Всегда актуальный подарок: 23 февраля пену для бритья можно будет купить за 1 рубль

Наборы для бритья остаются одним из самых популярных подарков ко Дню защитника Отечества. Поэтому «Галамарт» анонсирует свою ежегодную акцию: пена для бритья 23 февраля будет стоить всего 1 рубль.

К пене можно подобрать и основной подарок. Например, для отца или свёкра — инструменты, для любимого мужа — беспроводные наушники, а для самых юных защитников — игрушки. Если малыш получит от вас крутую радиоуправляемую машинку или самолёт, его радости наверняка не будет предела.

А также — триммеры, термокружки, банные наборы, разнообразные аксессуары для любимого авто (например, автомобильный пылесос); для ведущих здоровый образ жизни — спортивные аксессуары и многое другое. Ведь мужчины разные: кто-то оценит подарок для его «ласточки», кто-то будет рад тёплому пледу, ну а кто-то обожает готовить и скажет искреннее спасибо за новую кухонную утварь.