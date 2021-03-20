Вселенную "Игры престолов" расширят ещё три спин-оффа

Вселенная "Игры престолов", помимо проекта "Дом дракона", получит ещё три спин-оффа. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Первый – "Девять плаваний" – расскажет о приключениях Корлиса Велариона. В оригинальной истории Джорджа Мартина этот персонаж предстал уже старым, а сериал, вероятно, расскажет о его молодости.

Второй проект имеет рабочее название "10 тысяч кораблей". Главной героиней сериала станет королева ройнаров Нимерия, которая после поражения в ройнаро-валирийской войне возглавила исход своего народа на юг Вестероса.

Третий проект озаглавили как "Блошиное дно". В нём расскажут о трущобах Королевской гавани.