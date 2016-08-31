Всем, кто любит русский рок: НАШЕ РАДИО в нашем Барнауле

С 1 сентября барнаульцы смогут слушать хиты русского рока на волне 106.4FM на новой радиостанции – НАШЕ РАДИО.

В День знаний в Барнауле на волне 106.4FM начнет полноформатное вещание радиостанция НАШЕ РАДИО. Она станет первой радиостанцией в Барнауле в формате Modern Rock. Сейчас в плей-листе НАШЕго РАДИО как известные и любимые композиции культовых групп и исполнителей – "БИ2", "ДДТ", "Чайф", Земфиры и Виктора Цоя, так и песни совсем молодых рок-коллективов.

Первыми ведущими местного эфира станут RJ Эльвира Вознесенская и RJ Максим Голышев. Ежедневно в будние дни они будут общаться со слушателями с 15-00 в рамках часовой интерактивной программы "Щас спою!" и целых два часа по выходным.

“Сегодня НАШЕ РАДИО – это радиостанция не только для тех, кто знает и любит русский рок. Это радио для свободолюбивых и неравнодушных людей. Поэтому можно смело сказать, что у НАШЕго РАДИО широкая аудитория. На песнях корифеев выросло целое поколение — им сейчас около 40 или чуть-чуть за 40. С другой стороны, интерес молодежи к рок-культуре и сегодня очень высок — у нас в городе, как и везде, появляются молодежные рок-группы, звучат песни, которым пока далеко до хитов, но зато они очень искренние. Кто знает, кого из них, сегодняшних, мы услышим лет так через дцать на НАШЕм РАДИО? У нашей радиостанции классный девиз – "Одно и навсегда!". Мне кажется, что так оно и будет", – считает ведущая НАШЕго РАДИО в Барнауле Эльвира Вознесенская.

Первый раз программа "Щас спою!" выйдет 1 сентября в 15-00. Ведущие будут принимать поздравления, приветы и, конечно, предоставят дозвонившимся в студию возможность спеть любимые строки в прямом эфире. Телефон студии (3852) 27-18-12

У новой радиостанции уже есть официальная группа в соцсети "ВКонтакте", в которой будут проводиться конкурсы, розыгрыши билетов на концерты рок-групп. https://vk.com/nashe_radio_barnaul