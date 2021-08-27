Всем первоклассникам Барнаула нашли места в школах рядом с домом

Председатель городского комитета по образованию Андрей Муль заявил, что всем первоклассникам Барнаула, которым ранее отказали в зачислении, подыскали другие школы вблизи дома. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции.

Чиновник рассказал, что в июле на контроле комитета по образованию стояло около 400 будущих первоклассников, родители которых получили отказы от руководства образовательных учреждений. Со слов чиновника, на сегодняшний день проблема решена, и все дети пойдут в школу 1 сентября.

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Прочее Из-за коронавируса линейки в барнаульских школах пройдут на свежем воздухе

Кроме того, все образовательные учреждения Барнаула полностью прошли необходимую подготовку перед началом учебного года. С 1 сентября работу начнёт 261 учебное заведение, в том числе и детские сады. Учебный процесс в школах будет организован по кабинетной системе, останется термометрия, ступенчатое расписание и разобщённые обеды.

Муль отметил, что вопрос с кадрами в школах также удалось решить. К началу лета в образовательных организациях было порядка 200 открытых вакансий, но на сегодняшний день их осталось 27. За этот период были наняты новые учителя, в том числе молодые специалисты из других регионов. Предполагается, что за оставшиеся дни до начала учебного года на работу устроятся ещё несколько педагогов.

Напомним, что 19 июля министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко проинформировал губернатора Виктора Томенко об устройстве детей в первые классы барнаульских школ. В частности, не хватило мест в общеобразовательных учреждениях № 133, 136 и 137, а также в школе № 98 в пригородном посёлке Власиха. По словам Костенко, 390 маленьких барнаульцев не смогли записаться в школы, за которыми они закреплены по месту жительства.

Позднее стало известно, что 1 сентября для барнаульских школьников проведут линейки на свежем воздухе. Во всех школах учебных заведениях пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний, для учащихся 1 и 11 классов с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности.