Всероссийский банк развития регионов снизил ставки на ипотеку с господдержкой

ВБРР обновил условия ипотечных программ с господдержкой. Льготные ставки теперь составляют от 5,3%* до 6% годовых по программе «Семейная ипотека» и от 11,5%** до 12% годовых по программе «Ипотека с субсидированной ставкой».

«Семейная ипотека» — это программа с государственной поддержкой для семей, в рамках которой можно получить кредит на покупку строящейся или готовой квартиры у застройщиков либо рефинансировать кредит другого банка, ранее предоставленный на эти же цели. Кредит может получить гражданин РФ, у которого с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родился первый ребёнок или последующие дети, либо имеющий ребёнка-инвалида, рождённого не позднее 31 декабря 2022 года.

Программа «Ипотека с субсидированной ставкой» действует на покупку строящегося жилья, её можно оформить по 1 июля 2022 года. Ипотеку с субсидированной ставкой можно оформить при покупке квартиры в новостройке у аккредитованных в банке застройщиков.

Срок кредита — от 3 до 30 лет. Сумма кредита при приобретении квартиры составляет от 500 тысяч до 6 млн рублей (кроме недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Размер кредита определяется индивидуально.

Подробные условия программ ипотечного кредитования вы можете узнать на сайте банка, по телефону контакт-центра 8 (800) 700-03-49 или в региональном операционном офисе ВБРР: г. Барнаул, пр. Социалистический, д. 69, тел. +7 (3852) 63 06 21.

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*Процентная ставка: 5,3% годовых для сегментов: «Компания ЗП», «Компания», Зарплатный проект", 6% годовых для сегментов «Партнёр», «Внешний клиент».

**Процентная ставка: 11,5% годовых для сегментов: «Компания ЗП», «Компания», Зарплатный проект", 12% годовых для сегментов «Партнер», «Внешний клиент».