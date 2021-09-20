Всевидящее око. Стоит ли устанавливать видеонаблюдение на даче

Кражи в дачных и коттеджных посёлках – это серьёзная проблема, которая носит массовый характер. Начиная с осени, когда горожане заканчивают загородную жизнь и возвращаются в свои квартиры, дачные посёлки пустеют, и из дворов начинают тащить всё, что не спрятано. А зачастую залезают и в дома, защитить которые сложно.

Можно установить решётки, крепкие двери. Но часто это лишь приманивает профессиональных воров, которые делают вывод, что в доме есть что-то ценное и стоит попытаться туда залезть.

Поэтому тем, кто не живёт на даче постоянно, нужно позаботиться о её охране. Например, установить систему видеонаблюдения. Она может служить для двух целей:

предотвращение преступления;

получение доказательной базы.

Идеален первый вариант, но он не всегда возможен. Для него система должна оповещать о каком-либо значимом движении в радиусе съёмки. Но и от оповещения не будет толку, если рядом нет отдела полиции.

Получить доказательную базу проще. Если воры передвигаются на автомобиле, то запись номеров и лиц позволит не только найти их, но и привлечь к суду. Также стоит добавить, что при наличии доказательств и полиция будет более охотно расследовать это дело. Но потребуется камера видеонаблюдения, которая может снимать не только днём, но и ночью.

Выводы о целесообразности установки системы видеонаблюдения на вашей даче делать только вам. Учитывайте вашу индивидуальную ситуацию и конкретные условия. Помните, что главное для установки видеонаблюдения – наличие электричества и стабильной сети.

И если вы решите установить видеокамеру, инженеры "Глобалтек" помогут подобрать оборудование именно под ваш случай, а монтажники – чётко и быстро осуществить установку.

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