Вслед за Томенко: ОНФ обновит работу с властями Алтайского края

Реготделение Общероссийского народного фронта в Алтайском крае намерено обновить формат работы с властями региона после прихода врио губернатора Виктора Томенко. Об этом в заключительный день работы форума "Алтай. Точки роста" на площадке "Молодёжная команда страны" рассказала сопредседатель ОНФ, депутат Барнаульской городской Думы Марина Ермоленко.

"В регионе происходит обновление власти. Взаимодействие с ОНФ будет строиться на фоне усиления ответственности региональных властей за исполнение "майских указов" президента и расширения форматов сотрудничества ОНФ с правительством по контролю за их исполнением", — сказала Марина Ермоленко.

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По ее словам, теперь эксперты ОНФ будут не только оценивать итоговые доклады кабмина об исполнении поручений президента и рекомендовать снять или оставить их на контроле, но и заранее направлять свои предложения, обсуждая их с активистами и обычными гражданами по всей стране.

Кроме того, работа ОНФ будет строиться на 12 тематических площадках, каждая из которых соответствует национальным проектам (программам) из нового "майского указа" президента.

"На фоне происходящих перемен мы, безусловно, рассчитываем на конструктивное взаимодействие с новым правительством Алтайского края по достижению общей цели — исполнению указов президента, призванных улучшить качество жизни населения", — сказала она.

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Сегодня ОНФ держит на контроле 191 поручение по "майским указам" 2012 года и считает исполненными 78%.

"Скоро будет подписано соглашение ОНФ со Счетной палатой об обмене информацией и консультативной помощи. Оно даст нам возможность оценивать эффективность реализации федеральных и региональных госпрограмм, федерального бюджета, национальных проектов и программ, которые должны быть разработаны по новому "майскому указу", — подчеркнула Марина Ермоленко.