Вслед за увольнением патологоанатома в Алтайском крае закрыли морг

Из-за низкой зарплаты и плохих условий труда из морга Благовещенского района уволился единственный патологоанатом. Жители за свой счет возят умерших в соседний район. Восстанавливать отделение Минздрав не планирует, передает ИА "Банкфакс".

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Морг Благовещенского района включает межрайонное отделение КГБУЗ "Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы" и патологоанатомическое отделение при Благовещенской ЦРБ. После увольнения патологоанатома, который был еще заведующим отделением судмедэкспертизы, работа учреждения приостановлена на неопределенный срок. Но в его штате остались медрегистратор и санитар.

Функции благовещенского морга распределены между Заявьяловским и Кулундинским отделениями. С января следующего года Благовещенское отделение судмедэкспертизы также передадут под контроль заведующему Завьяловским отделением.

Теперь тела умерших из Благовещенского района в экстренных случаях судебно-следственные органы будут доставлять на экспертизу в Завьялово. А в остальных – на служебном транспорте благовещенской больницы, сообщает Минздрав. Однако жители района говорят, что они сами возят тела родственников за много километров за свой счет.

ИА "Банкфакс" пишет, что патологоанатом и судмедэксперт из Благовещенки уволился из-за низкой зарплаты, желания уехать из Алтайского края и ужасных условий труда. По словам санитарки Елены Нейфельдт, в ходе очередной операции ее коллега и она сама заразились туберкулезом из-за отсутствия респираторных масок. Главврач КГБУЗ "Благовещенская центральная районная больница" Евгений Гермаш отказался комментировать ситуацию.