"Встреча" российского и японского внедорожников привела к пробке в Барнауле
По информации очевидцев, авария произошла на улице Попова в районе "Сухого лога"
5 июля 2017, 16:53
Фото: vk.com/barneos22
Авария с участием автомобилей "Нива" и Honda HR-V привела к пробке в Барнауле под вечер среды, 5 июля.
О ДТП в районе остановки "Сухой лог" на улице Попова сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Горожане также жалуются, что из-за аварии образовалась пробка от улицы Власихинской.
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