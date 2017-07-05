"Встреча" российского и японского внедорожников привела к пробке в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием автомобилей "Нива" и Honda HR-V привела к пробке в Барнауле под вечер среды, 5 июля.

О ДТП в районе остановки "Сухой лог" на улице Попова сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

Горожане также жалуются, что из-за аварии образовалась пробка от улицы Власихинской.