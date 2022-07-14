ВТБ будет работать по программе льготного автокредитования

Клиенты ВТБ могут купить со скидкой автомобиль, произведенный в 2022 году и стоимостью не более 2 млн рублей. Дисконт от цены машины для регионов Дальнего Востока составит 25%, для остальных субъектов — 20%.

Скидка по этой госпрограмме доступна семьям, где есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок. А также тем, кто покупает авто впервые, работникам медицинских и образовательных организаций. И автолюбителям, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет (если они владели им более года).

Под субсидию попадают машины с датой создания электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) не ранее декабря 2021 года. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 2 млн рублей. Купить можно марки: LADA, УАЗ, ГАЗ. Либо электромобиль. Клиенты могут приобрести его со скидкой в 35% от стоимости в любом регионе России.

«Для ВТБ стратегически важно предоставлять клиентам выгодные условия кредитования, поэтому мы оперативно начали работать по новой программе госсубсидирования. Подобная мера оказала определяющую роль в восстановлении спроса на автомобили во время пандемии, и мы рассчитываем на ее положительный эффект и в текущей экономической ситуации. Главным стимулом для заемщиков будет снижение финансовой нагрузки в виде дополнительных скидок на машину. Считаем, что увеличившийся спрос поддержит российский авторынок, который в этом году оказался под серьезным давлением», — прокомментировал и.о. начальника управления «Автокредитование» банка ВТБ (ПАО) Алексей Бочарников.

Подать заявку на автокредит с господдержкой клиенты могут на сайте ВТБ. Чтобы получить средства в банке нужно всего два документа без подтверждения дохода и занятости. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости машины. Средства можно получить на срок до 84 месяцев.

Медработникам необходимо подтвердить принадлежность работодателя к государственной системе здравоохранения, а сотрудникам образовательных учреждений к государственной или муниципальной образовательной организации. Для подтверждения трейд-ин требуется предоставить документ от дилера о передаче автомобиля клиента в счёт покупки нового, а также копию ПТС или свидетельства о регистрации.

ВТБ — один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам первого полугодия 2022 года более 20 тысяч заемщиков оформили в банке кредиты. Объем сделок вплотную приблизился к 27 млрд рублей.