ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов в регионах Алтая на 18%

В 2021 году ВТБ предоставил жителям Алтайского края и Республики Алтай заёмные средства на сумму 32 млрд рублей, это на 18% выше результата 2020 года, сообщила пресс-служба банка ВТБ (ПАО). Кредитный портфель физлиц в регионе с начала года вырос на 22% и превысил 58,7 млрд рублей.

Более половины общего объёма розничных продаж составляют кредиты наличными. В прошлом году этим продуктом ВТБ воспользовались более 26 тысяч жителей Алтайского края и Республики Алтай, получив заёмные средства на 17 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом объём выдач в данном сегменте увеличился на 20%. Портфель кредитов наличными вырос на четверть, до 22,7 млрд рублей.

Ипотека продолжает оставаться одним из драйверов роста кредитного бизнеса ВТБ. За 2021 год банк предоставил жителям регионов Алтая более семи тысяч жилищных кредитов на сумму свыше 14,3 млрд рублей — на 16% больше результата 2020 года. Ипотечный портфель банка в регионе превысил 33,4 млрд рублей (+21%).

“В прошлом году клиенты ВТБ, проживающие на Алтае, демонстрировали стабильно высокий интерес к розничному кредитованию. На динамику выдач повлияли отложенный из-за пандемии спрос, рекордно низкий уровень ставок в первом полугодии, в части ипотеки — активный ввод новых девелоперских проектов и программы льготного кредитования. Так, по итогам года 26% наших ипотечных выдач в регионе пришлись на программы господдержки. Наши клиенты активно используют современные цифровые сервисы, которые предлагает банк. По последним данным, число пользователей ВТБ Онлайн в Алтайском крае выросло на четверть, в Республике Алтай — в полтора раза и суммарно превысило 180 тыс. человек”, — отметил Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

В сегменте автокредитования объём выдач за прошедший год достиг 630 млн рублей. Портфель автокредитов по итогам года составил 980 млн рублей.

Портфель привлечённых средств розничных клиентов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай за год вырос на 20% и превысил 47 млрд рублей.