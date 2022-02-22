ВТБ сохранил ставки по ипотеке с господдержкой

С 22 февраля ВТБ вслед за очередным ростом ключевой ставки, а также действиями других игроков рынка повысил ставки по ипотеке в рамках базовых программ на 1 п.п., как для готового, так и строящегося жилья. Для заёмщиков, получивших одобрение по кредиту до 22 февраля, условия пересмотрены не будут — утверждённая ставка сохранится в течение всего срока действия решения. Ставки в рамках госпрограмм, в том числе для семей с детьми и по Дальневосточной ипотеке, банк оставил без изменений.

“Для ВТБ стратегически важной задачей является поддержка социально значимых категорий населения. Несмотря на рост ключевой ставки и планы ЦБ РФ по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, мы в очередной раз решили не пересматривать условия для участников госпрограмм. Банк поддерживает заявления правительства и регулятора относительно развития адресных программ для льготных категорий населения. После окончания госпрограммы средняя ставка на рынке может резко вырасти, поэтому ещё в прошлом году мы выступили с инициативой продлить господдержку, к примеру, для врачей и учителей. Это позволит государству и банкам выполнить свою социальную миссию и сохранить доступную ипотеку для миллионов наших сограждан, которые особенно нуждаются в поддержке”, — прокомментировал заместитель президента — председателя правления банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

Топ-менеджер подчеркнул, что в качестве дополнительной помощи заёмщикам банк запустил услугу предодобренной ипотеки. Она позволяет зафиксировать для клиента ставку на три месяца и застраховать её от возможного ухудшения конъюнктуры рынка. Такое предложение уже получили более полумиллиона клиентов.

ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного сегмента. По итогам января 2022 года банк выдал рекордный объём жилищных кредитов: клиенты оформили 18,6 тысячи кредитов более чем на 77 млрд рублей. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил почти 70%. За первую половину февраля заёмщики банка провели ещё 9,4 тысячи сделок более чем на 40 млрд рублей.