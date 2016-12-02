Второе открытие Burger King в Барнауле вновь собрало очереди. Фото

Фото: vk.com/pioneer_mall

Первый ресторан сети Burger King, который начал работу 1 декабря, но спустя пару часов был вынужден закрыться по техническим причинам, возобновил работу.

Новости

Прочее Первый ресторан Burger King в Барнауле заработает 1 декабря

"Открылись снова!" – сообщили в паблике ТРЦ "Пионер", на площадке которого работает ресторан.

Читайте также: Дату открытия первого в Барнауле Burger King подтвердили официально

Напомним, что накануне оказалось много желающих отведать еды в новом для города заведении.

Сегодня, судя по фото с места событий, интерес к ресторану не спал.