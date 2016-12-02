Второе открытие Burger King в Барнауле вновь собрало очереди. Фото
Ресторан возобновил работу после технического сбоя
2 декабря 2016, 13:48
Фото: vk.com/pioneer_mall
Первый ресторан сети Burger King, который начал работу 1 декабря, но спустя пару часов был вынужден закрыться по техническим причинам, возобновил работу.
"Открылись снова!" – сообщили в паблике ТРЦ "Пионер", на площадке которого работает ресторан.
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Напомним, что накануне оказалось много желающих отведать еды в новом для города заведении.
Сегодня, судя по фото с места событий, интерес к ресторану не спал.
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