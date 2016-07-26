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Второе пришествие: потоп в Барнауле повторился спустя несколько часов

Вода на дорогах краевой столицы скрывает даже трамвайные пути

26 июля 2016, 20:27

Фото: vk.com/barneos22

Вторая волна потопа обрушилась на улицы Барнаула под вечер вторника, 26 июля.

Барнаул, достаем весла! Жители города делятся фото очередного потопа

Барнаул, достаем весла! Жители города делятся фото очередного потопа

Горожане  в социальных сетях предупреждают других жителей краевой столицы о том, что местами вода на дорогах поднимается выше трамвайных рельсов.

"Попова - Эмилии Алексеевой. Скрывает даже трамвайные пути. Будьте бдительны!" - обращается к барнаульцам один из жителей регионального центра.

"Дубль два ... дождь... возвращение…" - констатируют в комментариях к заметке в паблике Barnaul 22.

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"Весь город топит", "С Монтажников льет на Попова и Кащеевой", сообщают другие горожане.

Напомним, что сегодня днем на город уже обрушились потоки воды около 15:00. В результате на дорогах случился транспортный коллапс.

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