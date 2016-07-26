Второе пришествие: потоп в Барнауле повторился спустя несколько часов

Фото: vk.com/barneos22

Вторая волна потопа обрушилась на улицы Барнаула под вечер вторника, 26 июля.

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Прочее Барнаул, достаем весла! Жители города делятся фото очередного потопа

Горожане в социальных сетях предупреждают других жителей краевой столицы о том, что местами вода на дорогах поднимается выше трамвайных рельсов.

"Попова - Эмилии Алексеевой. Скрывает даже трамвайные пути. Будьте бдительны!" - обращается к барнаульцам один из жителей регионального центра.

"Дубль два ... дождь... возвращение…" - констатируют в комментариях к заметке в паблике Barnaul 22.

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"Весь город топит", "С Монтажников льет на Попова и Кащеевой", сообщают другие горожане.

Напомним, что сегодня днем на город уже обрушились потоки воды около 15:00. В результате на дорогах случился транспортный коллапс.