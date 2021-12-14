Второй кошелёк. Как выбрать кредитную карту, чтобы не платить проценты и даже заработать

Россияне в 2021 году стали в два раза чаще пользоваться кредитными картами, пишут РИА Новости. При этом эксперты отмечают, что причина кроется вовсе не в кризисе, вызванном пандемией, а в привлекательных условиях, которые сегодня предлагают банки. Многие карты выдают с беспроцентным периодом: если погасить задолженность в срок, никаких процентов платить не нужно.

Однако на деле многие условия оказываются не такими заманчивыми. Те же условия беспроцентного периода в банках отличаются друг от друга. И иногда в погоне за выгодой можно остаться с долгами. В СберБанке уверены, что создали идеальный для клиентов продукт – Кредитную СберКарту с простыми и понятными условиями. На её примере рассказываем, как считается беспроцентный период, почему кредиткой пользоваться не страшно и как с её помощью можно сэкономить.

Помощник, с которым не нужно копить

Кредитная карта сегодня, кажется, есть почти у каждого. По словам экспертов, популярность продукта вызвана тем, что россияне просто поняли все его достоинства. Они привыкли, что у них есть возможность освободить свои деньги и эффективнее их использовать. Борясь за клиентов, банки делают условия своих кредитных продуктов более привлекательными. И большинство кредиток сегодня выдают с беспроцентным периодом – сроком, за который пользователю вообще не приходится платить никаких процентов.

Изменились и цели, на которые люди тратят деньги с кредитки. Раньше это был крайний вариант: кредитной картой пользовались либо для дорогих покупок, либо когда своих денег уже совсем не осталось. Сегодня россияне всё чаще пользуются ими в повседневной жизни: оплачивают продукты, одежду и развлечения. Главное – выбрать карту с хорошими условиями, чтобы погасить долг можно было вовремя и без процентов.

Тонкости условий

Правда, на деле условия банков часто сильно отличаются друг от друга. Хотя на первый взгляд все они очень похожи, отмечают в Сбере. Беспроцентный период, или так называемый грейс-период, у большинства современных кредитных карт длится 100-120 дней. Но считается он совершенно по-разному, и часто – не в пользу покупателя.

Например, вы оплатили первую покупку кредиткой 1 января. Грейс-период, который должен будет закончиться 10 апреля (через 100 дней) активируется сразу на все дальнейшие покупки. Допустим, если вы купите что-то 1 февраля, то беспроцентный период на это приобретение всё равно будет действовать до 10 апреля: 70, а не 100 дней.

Если же вы совершите большую покупку 9 апреля, на беспроцентное погашение у вас будет всего один день. Из-за этого-то и начинаются проблемы у пользователей кредиток. Трудно вернуть за месяц то, что потратил за три. А многие признаются, что просто не до конца поняли условия: думали, что на погашение каждой покупки будет даваться 100 дней. Некоторые вообще правила пользования картой не читают: просто кликают "согласен" в приложении банка.

В Сбере отмечают, что без полного ознакомления с условиями пользоваться кредиткой с выгодой не получится. И приводят пример своей Кредитной СберКарты. Правила там прозрачные. На все покупки, которые вы совершите в январе, беспроцентный период будет длиться три месяца и начнётся с 1 февраля. Таким образом, тратить вы будете в январе, а погашать – в феврале, марте и апреле. А на февральские покупки беспроцентный период продлится март, апрель и май. Льготные условия будут действовать, если каждый месяц вносить минимальный платеж – 3% от основного долга.

Кроме того, многие банки взимают плату за обслуживание карты и SMS-уведомления об операциях. Даже если проценты вы не заплатите, полностью выйти в ноль на таких условиях не выйдет. По Кредитной СберКарте же обслуживание и оповещения абсолютно бесплатны.

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Оформить за 120 секунд

Если же не уложиться в беспроцентный период, возвращать задолженность придётся с процентами. И это ещё один подводный камень: многие банки озвучивают процентную ставку только после заключения договора. И часто она оказывается высокой – больше 20%. А проценты за снятие наличных с кредитки зачастую оказываются ещё выше – иногда даже в два раза.

По Кредитной СберКарте ставки одинаковы для всех и известны сразу: 9,8% на покупки в категории "Здоровье" (аптеки и платная медицина) и СберМегаМаркете (здесь можно купить и продукты, и одежду, и технику). А на остальные покупки, снятие наличных и переводы ставка одна и та же – 17,9% годовых.

Оформить кредитку можно в несколько кликов в приложении СберБанка. В банке уверяют, что на рассмотрение заявки уходит не больше двух минут. Так что получить кредитную карту вы можете прямо в магазине, если вдруг решите купить что-то дорогое. Несколько минут в приложении – и вы уже можете позволить себе покупку, которая казалась неподъёмной. А потому у вас будет больше трёх месяцев, чтобы расплатиться.

А как можно заработать на кредитке?

В Сбере также уверены, что с их кредитной картой можно и заработать. Особые условия позволяют пользоваться средствами банка и вообще не переплачивать ни рубля. Соответственно, свои зарплатные деньги вы можете использовать как угодно.

Например, их можно положить на инвестиционный счёт и приумножать, советуют в Сбере. А кредитная карта станет вторым кошельком, который поможет копить и лучше использовать собственные средства.