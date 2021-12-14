Второй кошелёк. Как выбрать кредитную карту, чтобы не платить проценты и даже заработать

Кредитки за последние годы стали для россиян настоящими помощниками

14 декабря 2021, 17:01, Коммерческий отдел

Россияне в 2021 году стали в два раза чаще пользоваться кредитными картами, пишут РИА Новости. При этом эксперты отмечают, что причина кроется вовсе не в кризисе, вызванном пандемией, а в привлекательных условиях, которые сегодня предлагают банки. Многие карты выдают с беспроцентным периодом: если погасить задолженность в срок, никаких процентов платить не нужно.

Однако на деле многие условия оказываются не такими заманчивыми. Те же условия беспроцентного периода в банках отличаются друг от друга. И иногда в погоне за выгодой можно остаться с долгами. В СберБанке уверены, что создали идеальный для клиентов продукт – Кредитную СберКарту с простыми и понятными условиями. На её примере рассказываем, как считается беспроцентный период, почему кредиткой пользоваться не страшно и как с её помощью можно сэкономить.

Помощник, с которым не нужно копить

Кредитная карта сегодня, кажется, есть почти у каждого. По словам экспертов, популярность продукта вызвана тем, что россияне просто поняли все его достоинства. Они привыкли, что у них есть возможность освободить свои деньги и эффективнее их использовать. Борясь за клиентов, банки делают условия своих кредитных продуктов более привлекательными. И большинство кредиток сегодня выдают с беспроцентным периодом – сроком, за который пользователю вообще не приходится платить никаких процентов.

Изменились и цели, на которые люди тратят деньги с кредитки. Раньше это был крайний вариант: кредитной картой пользовались либо для дорогих покупок, либо когда своих денег уже совсем не осталось. Сегодня россияне всё чаще пользуются ими в повседневной жизни: оплачивают продукты, одежду и развлечения. Главное – выбрать карту с хорошими условиями, чтобы погасить долг можно было вовремя и без процентов.

Тонкости условий

Правда, на деле условия банков часто сильно отличаются друг от друга. Хотя на первый взгляд все они очень похожи, отмечают в Сбере. Беспроцентный период, или так называемый грейс-период, у большинства современных кредитных карт длится 100-120 дней. Но считается он совершенно по-разному, и часто – не в пользу покупателя.

Например, вы оплатили первую покупку кредиткой 1 января. Грейс-период, который должен будет закончиться 10 апреля (через 100 дней) активируется сразу на все дальнейшие покупки. Допустим, если вы купите что-то 1 февраля, то беспроцентный период на это приобретение всё равно будет действовать до 10 апреля: 70, а не 100 дней.

Если же вы совершите большую покупку 9 апреля, на беспроцентное погашение у вас будет всего один день. Из-за этого-то и начинаются проблемы у пользователей кредиток. Трудно вернуть за месяц то, что потратил за три. А многие признаются, что просто не до конца поняли условия: думали, что на погашение каждой покупки будет даваться 100 дней. Некоторые вообще правила пользования картой не читают: просто кликают "согласен" в приложении банка.

В Сбере отмечают, что без полного ознакомления с условиями пользоваться кредиткой с выгодой не получится. И приводят пример своей Кредитной СберКарты. Правила там прозрачные. На все покупки, которые вы совершите в январе, беспроцентный период будет длиться три месяца и начнётся с 1 февраля. Таким образом, тратить вы будете в январе, а погашать – в феврале, марте и апреле. А на февральские покупки беспроцентный период продлится март, апрель и май. Льготные условия будут действовать, если каждый месяц вносить минимальный платеж – 3% от основного долга.

Кроме того, многие банки взимают плату за обслуживание карты и SMS-уведомления об операциях. Даже если проценты вы не заплатите, полностью выйти в ноль на таких условиях не выйдет. По Кредитной СберКарте же обслуживание и оповещения абсолютно бесплатны.

Сбер снижает ставки по кредитам до 5% в рамках

Сбер снижает ставки по кредитам до 5% в рамках "Зелёного дня"

Оформить за 120 секунд

Если же не уложиться в беспроцентный период, возвращать задолженность придётся с процентами. И это ещё один подводный камень: многие банки озвучивают процентную ставку только после заключения договора. И часто она оказывается высокой – больше 20%. А проценты за снятие наличных с кредитки зачастую оказываются ещё выше – иногда даже в два раза.

По Кредитной СберКарте ставки одинаковы для всех и известны сразу: 9,8% на покупки в категории "Здоровье" (аптеки и платная медицина) и СберМегаМаркете (здесь можно купить и продукты, и одежду, и технику). А на остальные покупки, снятие наличных и переводы ставка одна и та же – 17,9% годовых.

Оформить кредитку можно в несколько кликов в приложении СберБанка. В банке уверяют, что на рассмотрение заявки уходит не больше двух минут. Так что получить кредитную карту вы можете прямо в магазине, если вдруг решите купить что-то дорогое. Несколько минут в приложении – и вы уже можете позволить себе покупку, которая казалась неподъёмной. А потому у вас будет больше трёх месяцев, чтобы расплатиться.

А как можно заработать на кредитке?

В Сбере также уверены, что с их кредитной картой можно и заработать. Особые условия позволяют пользоваться средствами банка и вообще не переплачивать ни рубля. Соответственно, свои зарплатные деньги вы можете использовать как угодно.

Например, их можно положить на инвестиционный счёт и приумножать, советуют в Сбере. А кредитная карта станет вторым кошельком, который поможет копить и лучше использовать собственные средства.

СберБанк за девять месяцев выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год

СберБанк за девять месяцев выдал больше потребительских кредитов, чем за весь прошлый год

Комментарии
    Новости партнеров