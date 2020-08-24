Вторую смену могут ввести в некоторых школах Алтайского края из-за коронавируса

Для недопущения распространения коронавируса в некоторых школах Алтайского края могут ввести обучение в две смены, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на главу Минобра края Максима Костенко.

Решение о введение второй смены будут принимать совместно с Роспотребнадзором. Мера поможет добиться разобщенности детей и снизить риск передачи инфекции. Как отметил Костенко, изменения прежде всего касается больших школ в райцентрах, где обучение шло в одну смену.

"Повторю, что это временная мера, она будет действовать до конца первой-второй четверти", – добавил чиновник.

По словам министра, в этом году в Алтайском крае во вторую смену будут учиться порядка 15% детей.