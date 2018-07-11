Введенный из-за переувлажнения почвы режим ЧС на Алтае отменен

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Постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за переувлажнения почвы, подписал временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

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"Снятие режима ЧС обусловлено тем, что в регионе проведен комплекс мероприятий по снижению последствий обозначенного природного явления. Ввиду сложившихся весной и в начале лета погодных условий хозяйства изменили структуру посевных площадей, сделали акцент на культурах с коротким периодом созревания. Кроме того, серьезная работа проведена в области стабилизации фитосанитарного состояния посевов", - уточняют в пресс-службе регионального правительства.

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Ранее Виктор Томенко, говоря о том, что было сделано во время действия режима ЧС, отмечал: "Режим чрезвычайной ситуации позволил не только консолидировать силы и возможности специалистов отрасли, но и стал одним из аргументов для аграриев при пролонгации кредитов или привлечении новых займов, в том числе по схемам льготного кредитования. Впереди не менее ответственный период — уборочная кампания. Все понимают, что ее сроки могут сдвинуться и работы нужно будет вести в напряженном ускоренном режиме, чтобы минимизировать потери урожая".

Напомним, что режим ЧС в крае действовал с начала июня.