Время для апгрейда: как купить популярный смартфон с выгодой до 40%

В магазинах билайн стартовала акция «Выгода до 40% на Samsung Galaxy». До 8 марта 2022 года клиенты оператора смогут приобрести популярные смартфоны по сниженной цене в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами или услугами.

Так, в состав акционного комплекта входят:



— смартфон со скидкой;

— опция «Бонусные рубли на связь по акции» на 6, 12 или 18 месяцев;

— дополнительные товары — аксессуары, детские часы и подписка «Фильмы IVI» сроком на 12 месяцев в сервисе билайн тв (12+)*.

— для новых абонентов SIM-карта билайна с тарифом, участвующем в акции, а для действующих абонентов — переход на такой тариф.

В акции представлены смартфоны Galaxy A12, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip3, Galaxy M12, Galaxy A52, Galaxy S21 и другие.

Например, в акционный комплект вместе с Samsung Galaxy A52 объёмом 256 Gb входят опция «9 000 рублей на связь» и дополнительные товары и услуги стоимостью 4 950 рублей. Стоимость смартфона в составе комплекта в таком случае опускается с 45 990 рублей (вне акции) до 31 990 рублей.

Согласно данным исследовательского сервиса «билайн.аналитика», лидер среди брендов по количеству смартфонов, зарегистрированных в сети билайн на данный момент является Samsung. Самые популярные модели в России — Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A32 и Samsung Galaxy A12.

Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, её ограничениях, моделях, тарифах, стоимости комплектов и их составе доступна на сайте.

*Приобретение подписки возможно только при покупке в собственных офисах. Для заказов в интернет-магазине предусмотрен установленный правилами состав комплекта.

С 07.02.2022 по 08.03.2022 участвующие в акции смартфоны Samsung Galaxy со скидкой при покупке с опцией «Рубли на связь по акции» и доп. товарами/услугами для ряда тарифов в собств. офисах и интернет-магазине билайн. Кол-во ограничено. Организатор: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.