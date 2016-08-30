"Вы выиграли машину" и схемы с пенсией: как обманывают барнаульцев?

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Телефонные мошенники украли деньги у двух жительниц Барнаула, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Так, в полицию обратилась 50-летняя жительница региональной столицы. Она рассказала, что на ее телефон пришло сообщение "Поздравляем! Вы стали обладателем автомобиля Chevrolet Aveo". В SMS указали номер сотового телефона для обратной связи, на которой жительница Барнаула сразу перезвонила. На другом конце телефона ей ответил неизвестный, представившийся оператором фирмы, которая разыгрывает автомобили.

Мошенник рассказал женщине, что для того, чтобы забрать машину, нужно оплатить налог в размере 1% от суммы выигрыша (5500 рублей). Потерпевшая перевела через терминал требуемую сумму на номер телефона, который ей продиктовал лже-сотрудник фирмы. После этого телефон мошенника оказался недоступным.

Второй обманутой стала 70-летняя жительница Барнаула, которая заявила, что неизвестные похитили у нее свыше 30 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что пенсионерке позвонила неизвестная и представилась сотрудником Пенсионного фонда. Во время разговора мошенница сказала, что жительнице Барнаула полагается компенсация. Для перевода денег пенсионерке нужно зарегистрироваться на сайте Пенсионного фонда в три этапа. Для этого женщину попросили назвать номер карты, сотового телефона и пароли, которые будут приходить. В итоге потерпевшая подключила услугу "мобильный банк" к сотовому телефону злоумышленников, которые похитили с ее счета более 30 тысяч рублей.

По обоим фактам полицейские возбудили уголовные дела. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники правопорядка устанавливают все обстоятельства преступлений и разыскивают мошенников.