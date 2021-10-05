Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днём учителя

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил учителей с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр отметил, что всего в Барнауле работают около четырёх тысяч педагогов.

"В этот день от имени всех жителей Барнаула обращаюсь к вам с большим теплом и благодарностью за выбранную профессию и преданность делу, ставшему для многих из вас смыслом жизни. Именно вы закладываете в наших детях базу прочных знаний и правильное воспитание, которые в дальнейшем помогают им стать великими учёными, успешными спортсменами, врачами, педагогами, высококлассными специалистами в различных областях и мастерами своего дела, героями и патриотами нашей страны и непременно добрыми людьми", – сказал глава города.

Отдельную признательность он выразил ветеранам педагогического труда.