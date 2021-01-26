Вячеслав Володин призвал верить Владимиру Путину, а не фейкам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал верить президенту России Владимиру Путину, а не фейкам. Так чиновник прокомментировал расследование по поводу "дворца", который якобы принадлежит главе государства, пишет РИА Новости.

"Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности, но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место. Нужно верить президенту, а не фейкам", – сказал Володин.

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По мнению политика, президент – это институт, и его пытаются дискредитировать подобными ложными заявлениями. Если этот институт удастся разрушить, то заменить его не получится и следом пойдет разрушение страны. "Это понимают оппозиционные партии, представленные в Государственной думе", – заметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального о "дворце", но ознакомился с фрагментами, которые ему показали помощники. Тогда российский лидер заверил, что ничего из того, что там указано в качестве его собственности, ему и его родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.