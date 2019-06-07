Вячеслава Фетисова просят решить проблему главного долгостроя алтайского спорта

Представители родительских групп СШОР "Алтай" написали открытое письмо в адрес депутата Госдумы, легенды советского и российского хоккея Вячеслава Фетисова с просьбой помочь завершить строительство ледового дворца "Алтай", которые не могут закончить с 2011 года. Копия письма находится в распоряжении Amic.ru. Родительская группа намерена его вручить Фетисову 8 июня во время визита спортсмена в "Карандин-Арену".

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В тексте письма говорится, что сейчас дети вынуждены тренироваться только на одном льду в Барнауле. В "Титов-Арене" идет ремонт, но спортивных площадок не хватает. Кроме того, спортшкола будет вынуждена арендовать лед во дворце после его реконструкции. Вячеслава Фетисова просят ускорить процесс строительства ледового дворца "Алтай" на проспекте Сибирском, которое уже несколько лет как затормозилось. Два года закончить объект обещал Александр Карлин. Готовилась даже проектно-сметная документация. Сейчас она готова и деньги (около 500 миллионов) должны были быть выделены из краевого бюджета. Стройка объекта была заморожена из-за сокращения федерального финансирования. Общая стоимость хоккейной арены оценивалась приблизительно в 500 миллионов рублей. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз".

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Изначально на арене планировалось создать 4000 мест, как во Дворце зрелищ и спорта. Однако из-за отсутствия финансирования проект урезали. За счет убранных трибун удалось вывести большие площади под дополнительные спортивные объекты. Появятся три спортивных зала, гостиница на 60 мест для приезжих спортсменов, два кафе, раздевалки, тренерские, административные помещения, теплые гаражи для автобусов команд, лифт для маломобильных граждан. В ледовом дворце будут тренироваться профессионалы из ХК "Алтай", дети и юниоры из СДЮШОР "Алтай", школа художественной гимнастики и аэробики "Жемчужина Алтая". Все они пока вынуждены арендовать помещения для занятий.

Отметим, что Вячеслав Фетисов пробудет в Алтайском крае в составе делегации комитета Госдумы по физической культуре и спорту несколько дней. В понедельник, 10 июня, в Белокурихе пройдет большое заседание, посвященное данной теме.