Выбирайте пути объезда: центр Барнаула перекроют в День России

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Проспект Ленина и площадь Сахарова перекроют в Барнауле во вторник, 12 июня, в связи с празднованием Дня России, сообщает городская администрация.

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Прочее Проспект Ленина и площадь Сахарова перекроют в Барнауле на День России

Главная транспортная магистраль краевой столицы будет закрыта для движения с 10:30 до 14:00 на участке от проспекта Строителей до улицы Гоголя. Перекрытие связано с тем, что в центре города будет проводиться II Открытый чемпионат Барнаула по дуатлону.

В связи с этим автобусы будут пущены в объезд проспекта Ленина по проспектам Красноармейский и Комсомольский, а троллейбусные маршруты №1 и № 7 с проспекта Ленина пойдут по проспекту Строителей до остановки "площадь Победы", в обратном направлении - аналогично, далее – по маршрутам.

Также в этот день будет перекрыта площадь Сахарова – нельзя будет проехать по проспекту Социалистическому в границах улиц Молодежная и Мерзликина.

Проезд по площади Сахарова будет закрыт с 14:00 до 22:30.

Городские власти убедительно просят горожан и гостей краевой столицы заранее планировать поездки и выбирать пути объезда.