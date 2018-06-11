Выбирайте пути объезда: центр Барнаула перекроют в День России
Городские власти призывают граждан заранее планировать свои поездки и выбирать маршруты объезда
Фото: 11.rodina.news
Проспект Ленина и площадь Сахарова перекроют в Барнауле во вторник, 12 июня, в связи с празднованием Дня России, сообщает городская администрация.
Главная транспортная магистраль краевой столицы будет закрыта для движения с 10:30 до 14:00 на участке от проспекта Строителей до улицы Гоголя. Перекрытие связано с тем, что в центре города будет проводиться II Открытый чемпионат Барнаула по дуатлону.
В связи с этим автобусы будут пущены в объезд проспекта Ленина по проспектам Красноармейский и Комсомольский, а троллейбусные маршруты №1 и № 7 с проспекта Ленина пойдут по проспекту Строителей до остановки "площадь Победы", в обратном направлении - аналогично, далее – по маршрутам.
Также в этот день будет перекрыта площадь Сахарова – нельзя будет проехать по проспекту Социалистическому в границах улиц Молодежная и Мерзликина.
Проезд по площади Сахарова будет закрыт с 14:00 до 22:30.
Городские власти убедительно просят горожан и гостей краевой столицы заранее планировать поездки и выбирать пути объезда.