Выбор на перспективу: на кого пойти учиться в 2022 году

Кто-то при выборе будущей профессии ориентируется на рекомендации родственников и друзей, а кто-то — слепо следует за мечтой детства. Но в идеале нужно учитывать и ваши предпочтения, и актуальную ситуацию на рынке труда. Например, сейчас России нужны ИТ-специалисты. Причём спрос так высок, что на работу берут даже студентов 2-3 курсов.

В стране и раньше не хватало программистов, а сейчас многие из них уехали за рубеж. По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, в феврале-марте 2022 года страну покинули около 70 тысяч работников сферы информационных технологий. Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем это количество будет расти: в апреле их примеру последуют ещё около 100 тысяч человек.

Айтишники уезжают из страны из-за резко ухудшившейся экономической ситуации. При этом именно для этой отрасли государство ввело многочисленные меры поддержки, что доказывает: программисты России очень нужны. Аналитики, веб-разработчики, веб-дизайнеры, разработчики мобильных приложений и другие ИТ-специальности вошли в топ-10 самых востребованных профессий 2021 года, а их зарплаты постоянно повышаются. Сейчас начинающий специалист в регионах может получать около 57 тысяч рублей, а продвинутый — более 200 тысяч.

В Барнауле тоже не хватает программистов. Многие из них уезжают в столицу, и те, кто остаются, ценятся буквально на вес золота. Работодатели готовы предложить им конкурентные зарплаты и достойные условия. Например, веб-разработчик в digital-агентстве Zavod сможет работать удалённо, в свободном графике, при этом будет официально трудоустроен.

Кстати, сейчас эта вакансия открыта. Заработную плату будут обсуждать с кандидатом по результатам собеседования, но она точно будет не ниже средней зарплаты веб-разработчика по России.

Кроме того, в digital-агентстве Zavod готовы принять на работу и других специалистов в сфере информационных технологий — дизайнеров, SMM, менеджеров. Если вы только начинаете свой профессиональный путь, работа здесь может стать отличным стартом.

Digital-агентство ZAVOD

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

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