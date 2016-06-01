Выборы ректора АлтГТУ могут состояться осенью

Фото: altstu.ru

Устав Алтайского государственного технического университета в ближайшее время может быть изменен, а выборы ректора, работающего на постоянной основе, могут состояться уже осенью.

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Прочее Обязанности ректора АлтГТУ начал исполнять Андрей Максименко

Напомним, в связи с уходом с должности главы вуза Александра Ситникова в настоящее время приказом Минобрнауки исполняющим обязанности ректора назначен Андрей Максименко.

Как отметила в беседе с порталом Amic.ru руководитель пресс-службы АлтГТУ Наталья Долматова, исполнять обязанности ректора господин Максименко будет до назначения ректора в установленном порядке.

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Относительно этого самого "установленного порядка" отметим, что в данном случае имеется два варианта. Сейчас, согласно уставу, ректор политеха именно назначается приказом учредителя, то есть Минобрнауки РФ.

Однако, как отмечают в вузе, в устав могут вновь внести изменения и вернуть процедуру выборности руководителя университета. Правка главного нормативного документа университета может произойти уже в июне-июле текущего года. А если это произойдет, то осенью политех будет выбирать ректора.