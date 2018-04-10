Выгода в салонах "Российский кафель": плитка со скидкой 20%

Весна – время обновлений и выгодных покупок. С 9 апреля во всех салонах сети "Российский кафель" в Барнауле и Бийске действует скидка 20 % на ряд коллекций бренда Gracia Ceramica*.

Скидка распространяется на коллекции Antico, Casa Bella, Geneva, Giardino, Serenata, Velutti,Verona, Amelie, Forte, Shades, Tempo, Palmera.

Керамическая плитка Gracia Ceramica – это не просто бренд, это особая философия жизни, доступная каждому, кто ценит красоту, стиль и индивидуальность.

Для изготовления плитки Gracia Ceramica используются только самые качественные материалы. Бренд уделяет особое внимание производству, под постоянным контролем находятся все этапы, и это результат многолетней работы. Gracia Ceramica использует глину собственного карьера, уникальную по своим свойствам.

Присоединяйтесь к числу счастливых покупателей! Выбирайте плитку на сайте или посетите салоны в Барнауле и Бийске.

*Акция проводится во всех магазинах сети Российский кафель в Барнауле и Бийске с 9 апреля по 31 мая 2018 года.