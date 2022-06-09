Выгодное комбо. Как выбрать все для ремонта за один поход в магазин и получить скидку
KERAMA MARAZZI собрала стильные «комплекты» мебели и отделочных материалов для ванной и прихожей — и их можно купить со скидкой 15%
Лето — сезон не только отпусков, но и ремонтов. Долгий световой день позволяет больше успеть, а тёплая погода отлично подходит и для наружных, и для внутренних работ. И специально к летнему сезону в KERAMA MARAZZI стартовала акция «Выгодный микс».
«Выгодный микс» — это когда всё необходимое для ремонта вы сразу выбираете в едином стиле, экономя время и средства. И при покупке пяти категорий товаров — плитки, обоев, сантехники, смесителя и мебели для ванной комнаты — вы получаете скидку 15% на весь чек.
Покажем примеры «Выгодного микса» с наиболее популярными сериями плитки и обоев.
Микс «Витраж + Геометрия»
Плитка и декор серии «Витраж» + подвесная тумба Piano + раковина Plaza + смеситель Piano + обои «Геометрия»
Микс «Чёрное и белое»
Плитка, керамогранит, декоры серии «Буонаротти» + тумба Piano + раковина Plaza + смеситель Piano + обои «Кутюр»
Микс «Джардини + Оазис»
Плитка, керамогранит и декоры серии «Джардини» + тумба Piano + раковина Plaza + смеситель Piano + обои «Оазис»
Керамическую плитку и керамический гранит, сантехнику, мебель для ванной комнаты и обои KERAMA MARAZZI производит в России на собственных заводах компании. Ассортимент плитки и керамогранита насчитывает более пяти тысяч категорий. Сантехника и мебель для ванной, которые отлично сочетаются с сериями плитки, представлены в 27 сериях. Виниловые обои на флизелиновой основе — здесь ассортимент из 180 вариантов в 18 сериях позволит выбрать то, что понравится.
Рассчитаем смету
Например, вы запланировали сделать ремонт в ванной и в прихожей и выбираете подходящие материалы. Для ванной вам необходимо подобрать плитку для стен и пола, а также наполнить её мебелью и сантехникой.
Рассчитаем общую стоимость материалов при покупке.
Керамическая плитка, декор и керамогранит
керамическая плитка «Браганса«
керамический гранит «Меранти»
Стоимость — 68 181 руб.
Наполнение ванной
тумба BUONGIORNO PLUS подвесная
раковина BUONGIORNO
смеситель для раковины PIANO
зеркало Mi Plus универсальное 80 см
унитаз PLAZA Modern подвесной + сиденье + скрытая система инсталляции
душевая лейка OLE «тропический дождь» с кронштейном
встроенный однорычажный смеситель OLE для душа с переключателем на два потока + душевая стойка
Стоимость — 204 263 руб.
Обои для прихожей
Обои «Геометрия» — 6 рулонов
(для прихожей 3,5*5 м, высота 2,7 метра, 4444 руб/рулон)
Стоимость — 26 664 руб.
Общая стоимость ремонта — 299 108 руб. Но в покупке пять товарных категорий — плитка, обои, мебель, сантехника и смеситель. Поэтому на весь чек действует скидка 15%, и цена за всю покупку составляет 254 242 руб. Ваша выгода — 44 866 руб.
Так, в KERAMA MARAZZI вы не только покупаете качественные и эстетически привлекательные материалы, но экономите своё время и деньги.
Также напомним, что для покупателей действует бесплатная услуга по созданию дизайн-проекта из материалов KERAMA MARAZZI по вашим размерам. Заказать можно в магазине или онлайн.