Выгодное комбо. Как выбрать все для ремонта за один поход в магазин и получить скидку

Лето — сезон не только отпусков, но и ремонтов. Долгий световой день позволяет больше успеть, а тёплая погода отлично подходит и для наружных, и для внутренних работ. И специально к летнему сезону в KERAMA MARAZZI стартовала акция «Выгодный микс».

«Выгодный микс» — это когда всё необходимое для ремонта вы сразу выбираете в едином стиле, экономя время и средства. И при покупке пяти категорий товаров — плитки, обоев, сантехники, смесителя и мебели для ванной комнаты — вы получаете скидку 15% на весь чек.

Покажем примеры «Выгодного микса» с наиболее популярными сериями плитки и обоев.

Микс «Витраж + Геометрия»

Плитка и декор серии «Витраж» + подвесная тумба Piano + раковина Plaza + смеситель Piano + обои «Геометрия»

Микс «Чёрное и белое»

Плитка, керамогранит, декоры серии «Буонаротти» + тумба Piano + раковина Plaza + смеситель Piano + обои «Кутюр»

Микс «Джардини + Оазис»

Плитка, керамогранит и декоры серии «Джардини» + тумба Piano + раковина Plaza + смеситель Piano + обои «Оазис»

Керамическую плитку и керамический гранит, сантехнику, мебель для ванной комнаты и обои KERAMA MARAZZI производит в России на собственных заводах компании. Ассортимент плитки и керамогранита насчитывает более пяти тысяч категорий. Сантехника и мебель для ванной, которые отлично сочетаются с сериями плитки, представлены в 27 сериях. Виниловые обои на флизелиновой основе — здесь ассортимент из 180 вариантов в 18 сериях позволит выбрать то, что понравится.

Рассчитаем смету

Например, вы запланировали сделать ремонт в ванной и в прихожей и выбираете подходящие материалы. Для ванной вам необходимо подобрать плитку для стен и пола, а также наполнить её мебелью и сантехникой.

Рассчитаем общую стоимость материалов при покупке.

Керамическая плитка, декор и керамогранит

керамическая плитка «Браганса«

керамический гранит «Меранти»

Стоимость — 68 181 руб.

Наполнение ванной

тумба BUONGIORNO PLUS подвесная

раковина BUONGIORNO

смеситель для раковины PIANO

зеркало Mi Plus универсальное 80 см

унитаз PLAZA Modern подвесной + сиденье + скрытая система инсталляции

душевая лейка OLE «тропический дождь» с кронштейном

встроенный однорычажный смеситель OLE для душа с переключателем на два потока + душевая стойка

Стоимость — 204 263 руб.

Обои для прихожей

Обои «Геометрия» — 6 рулонов

(для прихожей 3,5*5 м, высота 2,7 метра, 4444 руб/рулон)

Стоимость — 26 664 руб.

Общая стоимость ремонта — 299 108 руб. Но в покупке пять товарных категорий — плитка, обои, мебель, сантехника и смеситель. Поэтому на весь чек действует скидка 15%, и цена за всю покупку составляет 254 242 руб. Ваша выгода — 44 866 руб.

Так, в KERAMA MARAZZI вы не только покупаете качественные и эстетически привлекательные материалы, но экономите своё время и деньги.

Также напомним, что для покупателей действует бесплатная услуга по созданию дизайн-проекта из материалов KERAMA MARAZZI по вашим размерам. Заказать можно в магазине или онлайн.

KERAMA MARAZZI

Адрес в Барнауле: ул. Малахова, 94Б

Тел. 8 (3852) 27-10-97

E-mail: malakhova_94@kerama-marazzi.ru

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