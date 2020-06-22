Вылетел на "встречку". Стали известны подробности смертельного ДТП на Чуйском тракте

Парень и девушка погибли в ДТП на Чуйском тракте в Троицком районе. Как уже сообщал amic.ru, авария произошла накануне, 21 июня.

По предварительным данным краевой Госавтоинспекции, 23-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком УАЗ под управлением 41-летнего мужчины.

В результате лобового ДТП водитель иномарки и его 25-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, от полученных травм скончались на месте. Водителя грузовика госпитализировали с различными повреждениями.

Ранее стало известно, что в Барнауле произошла авария с участием такси. Одного человека госпитализировали.