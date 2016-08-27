Вымогатели, грозящие закрасить окна горожан, объявились в Барнауле
Злоумышленники заявляют, что красят фасады зданий и предлагают жильцам обезопасить свои оконные стекла
Фото: pikabu.ru
Серия любопытных инцидентов зафиксирована в Октябрьском районе Барнаула – неизвестные вымогают деньги у людей, грозя закрасить их окна.
Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации, отметив, что подобные случаи произошли в домах по проспекту Калинина, 5 и улице Советской, 10.
"Неустановленные лица настоятельно предлагают сдать по тысяче рублей за то, чтобы закрыть окна пленкой перед покраской фасада, угрожая в случае отказа закрасить окна", - уточняют в мэрии.
При этом городские власти подчеркивают, что в текущем году о ремонте фасадов речи не идет – поскольку в этом сезоне все работы подобного рода завершены.
Чиновники призывают жителей краевой столицы не верить в такого рода заявления и не поддаваться на уловки.