Вымогатели, грозящие закрасить окна горожан, объявились в Барнауле

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Серия любопытных инцидентов зафиксирована в Октябрьском районе Барнаула – неизвестные вымогают деньги у людей, грозя закрасить их окна.

Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации, отметив, что подобные случаи произошли в домах по проспекту Калинина, 5 и улице Советской, 10.

"Неустановленные лица настоятельно предлагают сдать по тысяче рублей за то, чтобы закрыть окна пленкой перед покраской фасада, угрожая в случае отказа закрасить окна", - уточняют в мэрии.

При этом городские власти подчеркивают, что в текущем году о ремонте фасадов речи не идет – поскольку в этом сезоне все работы подобного рода завершены.

Чиновники призывают жителей краевой столицы не верить в такого рода заявления и не поддаваться на уловки.