«ВымпелКом» и Key Point Group подписали третье соглашение о стратегическом партнёрстве

Key Point Group планирует к концу 2023 года создать новый коммерческий ЦОД в Екатеринбурге, ключевым клиентом которой станет «ВымпелКом». ЦОД рассчитан на 300 стоек, а общая мощность составит 3,6 МВт.

Key Point и «ВымпелКом» стали партнёрами в 2021 году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда компании договорились о сотрудничестве, ориентированном на цифровую трансформацию регионов России. Первым общим результатом станет размещение инфраструктуры «ВымпелКом» в дата-центре Key Point во Владивостоке, строительство которого завершат в ближайшее время.

В сентябре 2022-го компании расширили партнёрство, заключив соглашение по проекту ЦОД Key Point Group в Новосибирске, в котором «ВымпелКом» планирует разместить своё телекоммуникационное оборудование.

Предпосылками для развития сети дата-центров в регионах стали:

— необходимость централизации сервисной инфраструктуры «ВымпелКом» с размещением в ключевых регионах, имеющих развитый промышленный и научный потенциал;

— потребность быстрого, удобного и качественного предоставления сервиса B2B клиентам «ВымпелКом»;

— общемировая тенденция отказа от строительства собственных ЦОД и переход на модель colocation.

«Подписание соглашения о строительстве ЦОД в Екатеринбурге с Key Point Group — следующий шаг при реализации стратегии региональных дата-центров. Он закрывает наши потребности и потребности наших клиентов на Урале. В этих городах сконцентрировано большое количество производств и компаний, которые начинают активно использовать облачные технологии», — отметил исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом» Валерий Шоржин.

Он также подчеркнул, что «ВымпелКом» переходит на модель региональных ЦОД не только, чтобы централизовать внутреннюю инфраструктуру, но и для того, чтобы повысить надёжность и уменьшить издержки.

«Создание высококачественного ЦОД в регионе — задача намного более сложная, чем в Москве. Мы хотим создать сеть региональных дата-центров, в которых наши клиенты будут чувствовать себя уверенно, сосредоточившись на развитии своих сервисов. Мы же со своей стороны обеспечим для этого максимальный уровень надёжности инфраструктуры ЦОД, простоту и удобство размещения оборудования и работы сотрудников наших клиентов», — добавил генеральный директор Key Point Group Александр Мартынюк.

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