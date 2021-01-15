Выплаты на детей от 3 до 7 лет увеличат в Алтайском крае

Размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно вырастет в Алтайском крае. Дело в том, что пособие составляет 50% величины прожиточного минимума для детей. Этот показатель в 2021 году вырос, соответственно, увеличился и размер пособия. Для обратившихся за выплатой в 2020 году он составлял 5101,5 рубля, в 2021 году – 5305,5 рубля, пишет официальный сайт Алтайского края.

"До принятия федеральных нормативных актов, регламентирующих порядок и условия перерасчета размера ежемесячной выплаты, подавать заявление в управление социальной защиты населения не требуется. О начале приема заявлений для изменения размера ежемесячной выплаты сообщат дополнительно", – говорится в сообщении.

Ранее amic.ru писал о том, что 21 декабря Пенсионный фонд России перечислил 996,365 млн рублей на счета алтайских родителей, усыновителей и опекунов 199 273 детей в возрасте до семи лет.