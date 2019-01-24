Выплаты за третьего ребенка в январе превысили 149 млн рублей на Алтае

Матерям, родившим третьего ребенка, в общей сложности перечислили 149,3 млн рублей ежемесячных денежных выплат за январь, сообщает правительство Алтайского края.

Эту меру поддержки получили 14,9 тысячи жительниц региона. С 1 января текущего года размер пособия составляет 9 811 рублей.

Отметим, что эта денежная выплата предназначена для малообеспеченных семей. Она производится каждый месяц в течение трех лет.