Выплаты за третьего ребенка в январе превысили 149 млн рублей на Алтае
Ежемесячное пособие выплачено почти 15 тысячам многодетных матерей
24 января 2019, 12:15, Роман Кильмяшкин
Матерям, родившим третьего ребенка, в общей сложности перечислили 149,3 млн рублей ежемесячных денежных выплат за январь, сообщает правительство Алтайского края.
Эту меру поддержки получили 14,9 тысячи жительниц региона. С 1 января текущего года размер пособия составляет 9 811 рублей.
Отметим, что эта денежная выплата предназначена для малообеспеченных семей. Она производится каждый месяц в течение трех лет.
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