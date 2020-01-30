Выпросили. Полюбившийся барнаульцам паровозик возвращается на свое место

Просьбу горожан услышали

30 января 2020, 12:40, Илья Звягинцев

Жители Барнаула заметили рабочих, которые возвращают на место паровозик на пересечениии проспекта Красноармейского и улицы Молодежной.

Впервые конструкцию установили перед новогодними праздниками. Из-за того что паровоз стоял над теплокамерой, из его трубы всегда шел "дым". Такой элемент декора сразу пришелся по душе барнаульцам, и поэтому когда его начали разбирать, горожане создали петицию с просьбой вернуть локомотив на место. 

30 января горожане заметили рабочих, которые привезли детали паровоза к пересечению проспекта Красноармейского и Молодежной. Скоро они приступят к монтажу декоративной конструкции. 

Барнаульцы требуют вернуть паровозик

Барнаульцы требуют вернуть паровозик

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