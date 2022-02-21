Вышел из тени: Google Chrome впервые за восемь лет поменяет иконку

Google обновит логотип у своего браузера Chrome. Об этом в Twitter рассказал дизайнер компании Элвин Ху. Он заявил, что теперь иконка станет более «плоской», тени исчезнут, цвета станут ярче, а круг увеличится.

«Мы удалили тени, упростили пропорции и сделали цвета чуть ярче, тем самым упростив иконку. Так мы привели его в соответствие с более современным выражением бренда Google», — пояснил Элвин Ху.

В процессе работы над созданием обновлённого логотипа дизайнеры заметили, что сочетание некоторых оттенков зелёного и красного «создают неприятную цветовую вибрацию». В связи с этим в новом логотипе добавили едва заметный градиент, чтобы смягчить переход.

В Google позаботились о том, чтобы обновление смотрелось гармонично на каждой платформе. Например, в Windows у иконки более плавный вид, в Chrome OS цвета стали чётче, а для Mac логотип сделали слегка трёхмерным, чтобы он больше походил на родные значки Apple.

Добавим, что иконка Google Chrome менялась четыре раза — в 2008, 2011, 2014 и сейчас в 2022.

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