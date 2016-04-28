Высотки в 35 этажей с вертолетными площадками построят в Барнауле

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Квартал с высотными зданиями в 35 этажей, на которых будут оборудованы вертолетные площадки, планируется возвести в Барнауле.

Как сообщает "Недвижимость Алтай", о намерении реализовать данный проект сообщила компания "Регионстрой".

Так, фирма намерена сдать этой осенью 25-этажные дома на улице Пролетарской, 165 и на улице Гущина, 150/3.

Далее же запланировано строительство на площадке по улице Аванесова, 44. Здесь появятся 35-этажки с вертолетными площадками.

Как отметил главный инженер проекта Евгений Головачев, здания еще не возводятся, но уже идет работа с документацией. Закладка фундамента, как ожидается, стартует в конце лета.

"Возведение будет двухстадийное: сначала планируется сдать детский сад, потом "свечку". Под крышей будет располагаться три этажа пентхауса. Эти здания станут самыми высокими в городе – без шпиля 99,9 метра, а с ним – 120 метров над землей", – уточнил ГИП.

Минимальная стоимость квадратного метра будет составлять от 40 до 50 тысяч рублей.