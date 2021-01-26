Высотный ЖК условно "подожгут" в Барнауле
В Алтайском крае пройдут учения МЧС
26 января 2021, 10:45, Никита Иванников
В ряде городов и районов Алтайского края пройдут тренировочные пожарно-тактические учения. Мероприятия состоятся в среду, 27 января. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону, в качестве объектов выбрали крупные предприятия, места с массовым пребыванием людей, учреждения образования и торговли.
Учения пройдут в следующих городах и районах:
- Барнаул (25-этажный ЖК "Кукурузник", ул. Взлетная, 38);
- Бийск (Бийский технологический институт);
- Алейск (Алейский мясокомбинат);
- Новоалтайск (комбинат "Аврора").
- село Новоегорьевское Егорьевского района (Егорьевский дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов);
- село Алтайское Алтайского района (Алтайская общеобразовательная школа-интернат);
- село Ельцовка Ельцовского района (Межпоселенческий культурно-досуговый, информационно-образовательный центр);
- село Панкрушиха Панкрушихинского района (Панкрушихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов);
- село Бурла Бурлинского района (детский сад "Одуванчик");
- село Завьялово Завьяловского района (Завьяловская средняя общеобразовательная школа № 1);
- село Краснощеково Краснощековского района (администрация Краснощековского района);
- село Романово Романовского района (Романовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей).
В ходе учений сотрудники МЧС отработают алгоритм действий при тушении возгорания. Население просят соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к проведению тренировок.
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