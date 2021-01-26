Высотный ЖК условно "подожгут" в Барнауле

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В Алтайском крае пройдут учения МЧС

26 января 2021, 10:45, Никита Иванников

В ряде городов и районов Алтайского края пройдут тренировочные пожарно-тактические учения. Мероприятия состоятся в среду, 27 января. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону,  в качестве объектов выбрали крупные предприятия, места с массовым пребыванием людей, учреждения образования и торговли.

Учения пройдут в следующих городах и районах:

  • Барнаул (25-этажный ЖК "Кукурузник", ул. Взлетная, 38);
  • Бийск (Бийский технологический институт);
  • Алейск (Алейский мясокомбинат);
  • Новоалтайск (комбинат "Аврора").
  • село Новоегорьевское Егорьевского района (Егорьевский дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов);
  • село Алтайское Алтайского района (Алтайская общеобразовательная школа-интернат);
  • село Ельцовка Ельцовского района (Межпоселенческий культурно-досуговый, информационно-образовательный центр);
  • село Панкрушиха Панкрушихинского района (Панкрушихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов);
  • село Бурла Бурлинского района (детский сад "Одуванчик");
  • село Завьялово Завьяловского района (Завьяловская средняя общеобразовательная школа № 1);
  • село Краснощеково Краснощековского района (администрация Краснощековского района);
  • село Романово Романовского района (Романовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей).

В ходе учений сотрудники МЧС отработают алгоритм действий при тушении возгорания. Население просят соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к проведению тренировок.

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