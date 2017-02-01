Выставка Aquatherm Novosibirsk 2017: две недели до старта

С 14 по 17 февраля в Новосибирске будет проходить международная выставка Aquatherm Novosibirsk 2017

1 февраля 2017, 08:30, Коммерческий отдел

Свою продукцию на выставке бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования представят более 80 компаний из 17 городов России, а также из Турции, Китая, Германии и Италии.

Среди них:

  • Viessmann
  • Grundfos
  • "Упонор Рус"
  • ГК "Новый город"
  • "Санекст"
  • "Аква-сети"
  •  "Келет"
  • "Неватом"
  • "Группа Теплолюкс"
  • ТД "ЭГО инжиниринг"
  • ПК "Двин"
  • ZOTA и другие

В числе новых участников выставки известные на российском рынке поставщики оборудования:

  • МТК
  • "Аэрмек Руссия"
  • "МЮПРО"
  • "Хайсскрафт Импэкс"
  • "ЮНИО-ВЕНТ"
  • "Форте Хоум ГмбХ"
  • "ЭмВиАй Рус"
  • "Логика-Теплоэнергомонтаж"

Посетив выставку, руководители и специалисты оптово-розничных и строительных организаций смогут выбрать из широкого ассортимента и купить продукцию для своего бизнеса.

Новинки продукции ― сифоны "Юнг", армированные удлинители, модели водосливной арматуры и сифонов для душевых поддонов ― представит "АНИ пласт".

Новый водогрейный котёл низкого давления серии TEMRON WL 1250 продемонстрирует TEMRON.

Широкий выбор вентиляционного оборудования, в том числе новинки ― рекуперы Winzel от Blauberg, представит компания "ЗЕРН" (Blauberg Group).

Алюминиевые и биметаллические радиаторы собственного производства и широкий ассортимент продукции для отопления и водоснабжения продемонстрирует "Холдинг Форте".

На выставке состоится собрание профессионалов российского рынка отопительных приборов "ТермоКонВент 2017". Его организатор ― Ассоциация производителей радиаторов отопления.

Ознакомиться с полным каталогом продукции можно на сайте.
Для посещения выставки можно получить бесплатный электронный билет.
Организаторы выставки: "ITE Сибирь" и Reed Exhibitions Russia
Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"Новосибирск, ул. Станционная, 104
Телефон: +7 (383) 363-00-63
Сайт: www.aquatherm-novosibirsk.ru

Комментарии
    Новости партнеров