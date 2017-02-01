Выставка Aquatherm Novosibirsk 2017: две недели до старта

Свою продукцию на выставке бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования представят более 80 компаний из 17 городов России, а также из Турции, Китая, Германии и Италии.

Среди них:

Viessmann

Grundfos

"Упонор Рус"

ГК "Новый город"

"Санекст"

"Аква-сети"

"Келет"

"Неватом"

"Группа Теплолюкс"

ТД "ЭГО инжиниринг"

ПК "Двин"

ZOTA и другие

В числе новых участников выставки известные на российском рынке поставщики оборудования:

МТК

"Аэрмек Руссия"

"МЮПРО"

"Хайсскрафт Импэкс"

"ЮНИО-ВЕНТ"

"Форте Хоум ГмбХ"

"ЭмВиАй Рус"

"Логика-Теплоэнергомонтаж"

Посетив выставку, руководители и специалисты оптово-розничных и строительных организаций смогут выбрать из широкого ассортимента и купить продукцию для своего бизнеса.

Новинки продукции ― сифоны "Юнг", армированные удлинители, модели водосливной арматуры и сифонов для душевых поддонов ― представит "АНИ пласт".

Новый водогрейный котёл низкого давления серии TEMRON WL 1250 продемонстрирует TEMRON.

Широкий выбор вентиляционного оборудования, в том числе новинки ― рекуперы Winzel от Blauberg, представит компания "ЗЕРН" (Blauberg Group).

Алюминиевые и биметаллические радиаторы собственного производства и широкий ассортимент продукции для отопления и водоснабжения продемонстрирует "Холдинг Форте".

На выставке состоится собрание профессионалов российского рынка отопительных приборов "ТермоКонВент 2017". Его организатор ― Ассоциация производителей радиаторов отопления.

Ознакомиться с полным каталогом продукции можно на сайте.

Для посещения выставки можно получить бесплатный электронный билет.

Организаторы выставки: "ITE Сибирь" и Reed Exhibitions Russia

Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"Новосибирск, ул. Станционная, 104

Телефон: +7 (383) 363-00-63

Сайт: www.aquatherm-novosibirsk.ru