Выставка картин про Старый мост через Обь открылась в Барнауле

В Алтайском государственном краеведческом музее представили экспозицию, посвященную Старому мосту, который является одним из самых известных транспортных объектов Барнаула.

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На выставке "Один день из жизни Старого моста" посетители увидят произведения Юрия Гребенщикова. Художник смог с пиететом передать атмосферу Старого моста, который сейчас закрыт на капремонт. На выставке горожане увидят, как время изменяло облик объекта на протяжении многих лет.

Гребенщиков – представитель молодого поколения алтайских живописцев. Его работы, представленные на выставке, написаны в уникальной технике – карандашом или ручкой с добавлением темперных красок, акварели или коллажа.

Открытие выставки состоялось 4 марта. Экспозиция будет работать до 25 апреля.