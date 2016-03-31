Выставка "Охота и рыбалка Сибирь – 2016" пройдет в Новосибирске в апреле

Одновременно с выставкой "Охота и рыбалка Сибирь – 2016" будет проходить выставка спортивных товаров, инвентаря и снаряжения "СпортСиб. Катера и яхты – 2016".

В выставках примут участие более 50 компаний из Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Ворсмы, Златоуста, Томска, Иркутска, Кизляра и Ижевска.

Посетители получат возможность выбрать и купить товары для активного отдыха, охоты и рыболовства, снаряжение и снасти, оборудование и экипировку, а также смогут найти поставщиков и партнеров для развития бизнеса.

В выставке примет участие АО "Ижевский механический завод" – производитель боевого и служебного оружия, гладкоствольных и нарезных охотничьих ружей, пневматического оружия, оружия самообороны и спортивно-тренировочных пистолетов под торговой маркой Baikal. На стенде завода будет представлено семь новинок, а также оружие в высокохудожественном исполнении Школы ружейного мастерства им. Леонарда Васева.

Приклады и цевья для гладкоствольных ружей представит компания "Стрелок".

Оптические прицелы будут представлены на стенде "Центр Электронной Коммерции".

Лодки Bester продемонстрирует "ИП Яровиков", надувные лодки ПВХ – компания Solar.

В рамках "СпортсСиб. Катера и яхты – 2016" состоятся мастер-классы по спортивному рыболовству от мастера спорта Виктора Пичугина.

В рамках выставки "Охота и рыбалка Сибирь – 2016" компания "Навигатор Рыболова и Охотника" проведет бесплатную лотерею с розыгрышем призов. Главным призом станет лодка ПВХ RUSBOAT от интернет-магазина "РусЛодки.рф". Подробности на сайте организатора акции.

Также в программе выставки:

– Семинар-видеоконференция для охотников и рыболовов "Предварительная обработка охотничьих и рыболовных трофеев". Организатор – "Таксидермическая студия Владислава Кузьмина";

– Семинар для розничных магазинов с ассортиментом рыболовно-охотничьих товаров "Искусство розничных продаж".

Бесплатный билет для посещения выставки и подробная программа — на сайте.

Организатор — компания "ITE Сибирь"

Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"

г. Новосибирск, ул. Станционная, 104

Тел. +7 (383) 363-00-63

www.hunter-expo.ru