Вторая Межрегиональная специализированная выставка "Пекарь и кондитер" пройдет в Барнауле 28-30 сентября на площадке эко-ярмарки ВДНХ (улица Взлетная, 2к). Об этом сообщается официальный сайт администрации Алтайского края.

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На выставку съедутся представители компаний с разных уголков России. Здесь участники смогу познакомиться с передовыми технологиями и новинками рынка, обсудить актуальные профессиональные и деловые вопросы, обменяться опытом, найти партнеров и клиентов.

Среди участников заявлены дилеры и производители оборудования, ингредиентов, сырья, добавок для хлебопекарной, кондитерской, мукомольной промышленности; предприятия, мини-пекарни и частные кондитерские. На выставке проведут мастер-классы и презентации разных новинок.

Напомним, в прошлом году прошла первая такая выставка. Ее посетили более 2500 человек.