Выяснилось, где чаще всего заражаются COVID-19 жители Алтайского края

Чаще всего жители Алтайского края заражаются коронавирусом от членов своей семьи. Об этом в ходе онлайн-брифинга 10 августа рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По данным ведомства, 64-70% больных COVID-19 в крае подхватили инфекцию внутри своей семьи. Еще 6,5-11% – вирус на работе, 9% – в социальных учреждениях, а от 7,6 до 13% – в больницах. При этом лишь 1,7% заражений коронавирусом в Алтайском крае – завозные.

Как ранее сообщил amic.ru, на 10 августа в регионе выявили еще 95 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных перевалило за 10 тысяч и сейчас составляет 10 094.