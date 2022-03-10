Выжить в кризис: как грамотно брать займы после повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Банк России поднял ключевую ставку до 20%. С такими условиями взять заём, а тем более выплачивать его для многих станет трудной задачей. Но потребность в деньгах у населения не исчезла, а значит, нужно искать варианты. Вместе с финансовой группой «Содействие» составили для вас полезную инструкцию, как в непростой финансовой ситуации избежать проблем — от испорченной кредитной истории до разборок с коллекторами.

Учитывайте ваши доходы

Заём наличными — удобное решение проблемы, но есть один нюанс. Почему некоторые без труда закрывают займы, а другие влезают в настоящую долговую яму? Ответ прост: ежемесячный платёж не должен превышать 30% от дохода. Поэтому перед тем как обратиться в МФО, обязательно рассчитайте долговую нагрузку.

Например, если ваш доход 50 тысяч рублей, ежемесячный платёж в идеале не должен превышать 15 тысяч рублей. Причём это касается общей суммы по всем финансовым обязательствам. Если, к примеру, вы уже платите 10 тысяч рублей в месяц по ипотеке, то нагрузка по второму займу не должна превышать 5 тысяч рублей.

Если ваша зарплата зависит от количества сделок, сезона и других факторов, важно учитывать, что уровень дохода может снижаться. Поэтому свою платежеспособность всегда нужно грамотно прогнозировать.

Не откладывайте платёж

Второе важное правило: не нужно откладывать оплату долга на последний момент. Лучше заложить 5-7 дней до даты платежа, чтобы деньги точно успели поступить на счёт, либо настроить автоплатёж на конкретную дату.

Если вы оказались в трудной ситуации и не можете выплатить заём, нужно обсудить это с сотрудниками МФО, где он оформлен. Возможно, вам предложат кредитные каникулы, реструктуризацию долга или другой выход из непростой ситуации.

Внимательно изучайте условия договора

Не стоит сразу оформлять заём там, где обещают заманчивые условия. Сначала проверьте, входит ли МФО в реестр Банка России. Сделать это можно на главной странице сайта ЦБ РФ.

Если организация состоит в реестре ЦБ РФ, ей можно доверять, но всё равно тщательно изучите условия договора. Обязательно нужно обратить внимание на размер процентной ставки, порядок досрочного погашения, а также на размер штрафов и пеней, которые назначают из-за просрочек. По закону сумма штрафов не должна превышать 0,1% за каждый день просрочки.

Выбирайте выгодные финансовые продукты

Не стоит забывать и о том, что, помимо традиционных потребительских кредитов и займов «до зарплаты», на рынке сегодня есть другие удобные и выгодные финансовые продукты, доступные каждому. Например, для владельцев автомобилей отличным вариантом может стать заём под залог ПТС — один из наиболее популярных вариантов микрокредитования. Оформить его можно, например, в финансовой группе «Содействие» (услуги оказывает ООО МКК «Влияние Запада», ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).



Одобрение по такому займу составляет практически 100%, а получить на руки можно до 500 тысяч рублей наличными. Ещё один важный плюс — машина остаётся у собственника с сохранением права пользования. Это означает, что вы можете пользоваться своим автомобилем, как и раньше, единственное ограничение — не сможете его продать до снятия обременения.



Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий — выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.



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