Wi-Fi и цифровое ТВ. "Ростелеком" подключил к своим услугам оздоровительный комплекс "Бочкарей"

“Ростелеком” организовал ИТ-инфраструктуру для гостинично-рекреационного комплекса компании “Бочкари”, владельца одного из крупнейших пивоваренных предприятий в Сибири. Строящаяся зона отдыха находится в одноимённом селе в Целинном районе Алтайского края.

Федеральный оператор построил до объекта оптический канал связи, организовал в комплексе локальную сеть c доступом к скоростному интернету, а также зону Wi-Fi. В гостевые VIP-коттеджи компания предоставила цифровое телевидение.

“В этом году мы завершим проект строительством двух бассейнов. Дети из Целинного района смогут круглый год заниматься плаванием, а гости села Бочкари — проходить в нашем комплексе оздоровительные спа-процедуры. Современные цифровые услуги будут просто необходимы для повышения комфорта и безопасности посетителей. Мы планируем расширить зону охвата Wi-Fi, установить в гостиничных номерах дополнительно цифровое ТВ, а также сделать видеонаблюдение по периметру зоны отдыха”, — сообщил заместитель директора по социальным вопросам ООО “Бочкарёвский пивоваренный завод” Пётр Смагин.

Как рассказал директор Алтайского филиала “Ростелекома” Сергей Лавренюк, провайдер построил цифровую инфраструктуру, на базе которой можно развивать действующие услуги и устанавливать новые ИТ-сервисы. Например, услуга “Телевидение для гостиниц” позволяет гостям смотреть эфирные и тематические телеканалы, пользоваться архивом передач и заказывать контент из сервиса “Видеопрокат”.

“ТВ можно интегрировать с системой управления базы отдыха и добавлять в интерфейс логотип и фирменный стиль, демонстрировать рекламные и информационные ролики и отправлять гостям приветствия и сообщения на экраны телевизоров. В объекты гостиничного типа мы также рекомендуем подключить “Виртуальную АТС” для организации бесплатной связи по коротким номерам между персоналом и клиентами и другие эффективные для бизнеса ИТ-услуги”, — добавил Сергей Лавренюк.

Компания планирует в феврале продолжить работы по подключению услуг в гостинично-рекреационном комплексе. Оператор увеличит Wi-Fi-зону и установит цифровое ТВ в гостиничные номера.

Добавим, что ООО “Бочкарёвский пивоваренный завод” входит в пятерку крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. Основные направления деятельности — производство и реализация натуральных напитков: пива, кваса, лимонадов, питьевых, минеральных и лечебно-столовых вод.