Я не я, и подпись не моя. Можно ли законно не платить заём, взятый в МФО

В интернете опубликовано множество видео, статей и постов на тему “Как не платить заём, взятый в микрофинансовой организации”. Однако ни один материал не даёт чётких указаний – как правило, такие инструкции заканчиваются предложением от юридической конторы обратиться за помощью к ним. Разумеется, не бесплатно.

Но стоит отметить, что заём, взятый в МФО, практически ничем не отличается от кредита, оформленного в банке. Сервис займов под залог авто “Ваш инвестор” собрал самые популярные советы юристов из интернета и рассказал, почему не стоит им следовать.

“Договор онлайн-займа, подписанный кодом из СМС, не настоящий”

Ошибочно считать, что можно не возвращать заём, если вы не ставили рукописную подпись в бумажном договоре. На самом деле, согласно законодательству, электронная подпись или её аналог (в том числе код из SMS) равноценен рукописной подписи. И договор, подписанный таким способом, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

“Суд всегда на стороне должника”

Многие уверены, что микрофинансовые компании изначально являются недобросовестными, а себя считают обманутыми. “Юристы” из интернета помогают им в этом убедиться. Но на самом деле микрофинансовые организации абсолютно легальны и работают под контролем Центрального банка России.

Конечно, если вы связались с “серыми кредиторами”, то идти в суд – верное решение. Однако легальной компании вы, скорее всего, проиграете, и в дополнение к долговой нагрузке вам достанется оплата судебных издержек.

Но стоит отметить, что сами МФО не заинтересованы в судебных процессах. И если должник открыто заявляет о невозможности погасить заём вовремя, большинство компаний пойдут на уступки – предложат кредитные каникулы, отсрочку платежа, реструктуризацию задолженности.

“Если взять заём под ПТС, а потом продать автомобиль, то долг перейдёт на нового владельца”

Это не так. Даже если вам удастся найти невнимательного покупателя, который не проверит юридическую чистоту автомобиля при покупке, обязательства по займу всё равно останутся на том, кто его брал. А вот обеспечением по займу, по-прежнему будет автомобиль, даже если он принадлежит уже другому человеку. Если заёмщик прекратит выплаты по займу, то МФО вправе обратиться в суд, а тот, в свою очередь, вынесет постановление об изъятии авто у нового владельца для погашения задолженности.

По закону вы имеете право не выплачивать заём только в двух ситуациях: если он достался вам по наследству или если вас признали банкротом. В первом случае вы должны отказаться от своей доли — иначе долги перейдут к вам вместе с остальным наследством. Если вы объявили о банкротстве, долги будут погашены за счёт вашего имущества, а на вас будут наложены некоторые ограничения. Во всех остальных ситуациях вы будете обязаны погашать любые свои кредиты, независимо от обстоятельств.

Если у вас возникли трудности с оплатой займа, лучшим решением будет как можно скорее позвонить в МФО и сообщить об этом. Важно проявить заинтересованность и желание успешно разрешить ситуацию. В крупной МФО, которая дорожит репутацией и уважает своих клиентов, вам обязательно пойдут навстречу и предложат варианты решения проблемы.

Материал подготовлен вместе с сервисом займов “Ваш инвестор” (свидетельство ЦБ РФ № 1803550008909, ИНН 5407967714). Подать заявку на заём под залог авто можно на сайте компании или по телефону 8-800-1001-465.

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