Я разочарована в депутатстве: глава КПРФ Алтая Прусакова о работе и личном

Пару недель назад корреспондент портала Amic.ru встретился с главной алтайской коммунисткой, депутатом краевого Заксобрания Марией Прусаковой. Тогда поводом для встречи была отчетно-выборная конференция отделения 10 июня, на которой переизберут первого секретаря краевого комитета КПРФ. Скорее всего, руководителем партии останется Мария Прусакова. А вот поста руководителя фракции КПРФ она лишилась. Это произошло уже после беседы. Так что свое интервью мы дополнили с учетом новых подробностей. А вообще оно об отношениях в партии, предложениях перебраться в Москву, итогах работы во главе КПРФ, молодости и возрасте, популизме, негативных комментариях и муже с детьми.

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О скандале

Корр.: Мария, неделю назад состоялось, пожалуй, самое скандальное заседание фракции в седьмом созыве АКЗС. На этом заседании пять депутатов выступили за снятие вас с поста руководителя фракции КПРФ. В чем причина?

М.П.: Я убеждена, что это политический заказ. Исполнительная власть пытается усилить позиции за счет борьбы с оппозицией. И главная проблема для власти — не Прусакова как руководитель фракции, а Прусакова как руководитель партии. Партии, в которой состоят 2500 человек и было 280 тысяч голосов избирателей на последних выборах.

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Это была тщательно спланированная операция. Новость о смене руководства фракции распространилась молниеносно, ее сообщали чуть ли не из каждого утюга. Юридический отдел АКЗС тут же дал оценку легитимности решения. Понятное дело, что руководство АКЗС встало на сторону этих депутатов.

Принятое решение у нас вызывает много очевидных вопросов. Наша позиция такова: есть положение о работе фракции (еще пятого созыва — прим. ред.), где прописано, что глава фракции выбирается по представлению крайкома партии. Позиция юротдела АКЗС, что нет, надо каждый созыв принимать новое положение или решение о продлении предыдущего. Но раз так, то где этот юридический отдел был почти два года работы седьмого созыва? Почему мое назначение, произошедшее по правилам этого положения, признали легитимным? Получается, что все решения фракции с осени 2016 года тоже являются нелегитимными? Да, депутаты от созыва к созыву меняются, но работа фракции организуется по тому же принципу и положение остается для нас действующим.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Корр.: Как вы теперь будете выстраивать отношения с этими депутатами?

М.П.: Я буду работать как депутат. Фракция КПРФ будет продолжать отстаивать интересы населения. Никакого раскола в самой партии нет. Любая внешняя угроза объединяет и сплачивает людей, а для нас это была внешняя угроза. Кадровая комиссия Центрального комитета КПРФ рекомендовала избрать Марию Прусакову первым секретарем реготделения на новый срок.

О работе

Корр.: Говорят, что лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе. Сейчас вы занимаете главную должность в партийной структуре в Алтайском крае. Были ли предложения перебраться в Москву, и если бы такие поступили, уехали бы?

М.П.: Где родился, там и пригодился. Честно, я не задумывалась даже и сейчас такие варианты не рассматриваю. У меня есть муж, двое детей, меня устраивает мой сегодняшний уклад жизни, и моя дальнейшая жизнь связана с Алтайским краем. Я считаю, что руководителю партии в корне неправильно быть оторванным от реалий региона и ежедневной партийной жизни, как было во времена предыдущего руководителя (имеет в виду предыдущего персека Сергея Юрченко, который все пять лет своего правления был депутатом Госдумы — прим. ред.).

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Я сама каждый день принимаю решения, участвую в работе партийной организации. Могу сама сесть за руль и отвезти газеты в партийную организацию, могу сама написать материал в газету. Это даёт возможность держать руку на пульсе. Но жизнь непредсказуема. Если бы мне кто-то два года назад сказал, что я буду первым секретарем, я бы рассмеялась. Все-таки я женщина и возраст такой. Кстати, на первой конференции, которую я вела в новом статусе, я была самым молодым делегатом.

Корр.: И все же, хотели бы вы стать депутатом Госдумы?

М.П.: Депутатство — это не самоцель, а инструмент в решении политических задач, стоящих перед партией. Сейчас депутатство меня не осчастливливает. Я питала иллюзии, что депутат АКЗС имеет какие-то возможности решать вопросы, помогать людям. И абсолютно разочарована. Сегодня парламентарий регионального уровня получает на свои запросы отписки, ничего не контролирует. Хотя да, у депутатов Госдумы больше возможностей и полномочий помогать людям.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Корр.: Что вы изменили в партии за два года руководства? Справляетесь с обязанностями?

М.П.: На этот вопрос даст ответ отчетно-выборная конференция 10 июня (там будут подведены итоги работы и избран первый секретарь, кандидатура Марии Прусаковой будет выдвинута — прим. ред.). Но КПРФ сегодня — это реальная политическая сила в крае, единственная настоящая партия. Об этом говорят итоги выборов двух лет. Нам удалось усилить свое влияние и присутствие в крае. Хочется верить, что мы внутренне укрепились и качественно улучшились.

Корр.: Мария, вам было 33 года, когда вы возглавили отделение КПРФ в Алтайском крае. А сколько вам было лет, когда вы стали коммунисткой?

М.П.: Наверное, это было еще в школе. В 10-11 классах я писала работу о необходимости создания в обществе молодежной общественной организации. Изучала опыт комсомола, познакомилась с ребятами, затем и сама вступила в комсомол. А как только мне исполнилось 18 лет, в 2001 году, вступила в КПРФ. Это был осознанный выбор. Впрочем, отчасти повлиял и папа. Он — секретарь первичного отделения, мы единомышленники. Это был только мой выбор, но, наверное, я реализую и его мечты.

Образование получила соответствующее — окончила Алтайский госуниверситет по специальности политология. Тогда это был исторический факультет, и у меня сложилось понимание исторической справедливости. Можно наблюдать со стороны, переживать, а можно пытаться менять мир к лучшему. Я выбрала второе.

Корр.: А вы думаете, что местная политика может поменять мир к лучшему?

М.П.: Конечно, есть разный уровень принятия решений и разные проблемы. Да, в рамках даже регионального законодательства сложно решить проблемы страны, тем более что в последнее время полномочия депутатов регионального уровня значительно ограничены. Раньше они были народными избранниками, действительно народными депутатами с высоким уровнем ответственности перед избирателями. Сейчас депутаты — исключительно законодатели, которые голосуют по линии партии. Но решать проблемы частные и местного уровня, конечно, можно.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Корр.: Насколько вы жесткий руководитель?

М.П.: Я справедливый руководитель. Ради дела я готова жертвовать даже своими интересами, дело превыше всего. У нас ненормированный рабочий день, и когда есть срочная задача — бросаем все силы. Но мне важно, чтобы и у коллег было все хорошо.

Корр.: Тяжело работать, простите, в "дедушковой" партии?

М.П.: Да, молодой женщине тяжело добиться уважения среди людей преимущественно преклонного возраста. Но вдвойне ценно, когда люди старше уважают твои поступки.

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Корр.: Насколько на ваши решения влияет московское руководство?

М.П.: Мы в этом отношении вообще вольготно живём. Часто коллеги из других партий в Алтайском крае с завистью на нас смотрят. Руководство партии доверяет решениям, которые принимает региональное отделение по местной повестке. И результаты выборов показывают, что наши решения правильные, выверенные. Для меня мнение вышестоящих органов бесспорно, решения председателя партии не обсуждаются, и мы строго их выполняем.

Корр.: А лично ваши решения, как руководителя, обсуждаются?

М.П.: Я не принимаю единоличные решения. У нас есть бюро краевого комитета, которое заседает каждый месяц. Все серьезные вопросы — голосование за бюджет, отчет губернатора — это не позиция одной Прусаковой, а коллегиальное решение. Да, первый секретарь — инициатор в большинстве случаев, но я рада, что нахожу поддержку в лице своих мудрых и опытных товарищей.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Корр.: Мария, в АКЗС вас, пожалуй, можно назвать главной скандалисткой из депутатов, во всяком случае, из женщин. Вы часто спорите с коллегами, высказываете позицию, отличную от других. Иногда случаются переходы на личности. Как вы общаетесь с коллегами-депутатами из других фракций в личной жизни?

М.П.: Для меня политические взгляды не являются определяющими в отношениях с людьми. Конечно, личные отношения накладывают отпечаток в работе. Когда в команде единомышленников появляются люди, с которыми у нас нет понимания и мы смотрим в разные стороны, с такими людьми мы быстро расстаёмся (недавно из партии был исключен депутат Владимир Попов, который стал участником нескольких внутрипартийных скандалов, об этом читайте в материале "Алтайского депутата Попова исключили из КПРФ" и "Коммунисты-плюралисты: алтайские депутаты КПРФ разошлись в оценках бюджета" - прим.ред.). В КПРФ приходят люди по идейным убеждениям. Кто приходит решать свои интересы за счет использования партийного ресурса — уходит.

Что касается других партий, то я стараюсь со всеми поддерживать нормальные отношения. Я общительный человек, и политический спор не является основой для выстраивания отношений. Чаще наоборот: у меня хорошие личные отношения как раз с теми, с кем больше спорю публично.

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Корр.: Случалось ли вам говорить то, чего вы на самом деле не думаете? Бывало ли, что позиция партии не совпадает с вашей личной?

М.П.: В этом отношении я счастливый человек: не говорю того, чего не думаю. Не могу говорить то, во что сама искренне не верю. Я честна с собой, и меня не заставить лукавить. Это, наоборот, мой политический недостаток. Я не гибкая, а иногда мудрее и правильнее занимать конъюнктурную позицию. Но я убеждена, что вот эта широко распространенная встроенность в систему, эти кивания головой, когда надо — это же королевство кривых зеркал.

Корр.: И тем не менее, сегодня вас часто обвиняют в популизме, что КПРФ всегда против, неважно чего. Что вы на это ответите? Это такая стратегия - быть против власти, или вы действительно не согласны?

М.П.: Ответом станут наши законопроекты. Все они направлены на улучшение жизни. Мы голосуем только против тех законов, которые вводят дополнительные налоги, оправдывают оптимизацию, сокращение средств на образование, здравоохранение, муниципалитеты.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

О личной жизни

Корр.: Мария, я знаю, что вы не особо любите говорить о семье.

М.П.: Лично для меня это любимая тема, но я не хочу о ней рассказывать широкому кругу. Да и что рассказывать... Все хорошо. У меня замечательный муж, две дочки шести и одиннадцати лет, чудесные родители. Супруг занимается строительным бизнесом, и он старше меня на 16 лет.

Корр.: Работа в ущерб семье?

М.П.: Конечно. В современном обществе, если женщина хочет реализоваться не только как повар на кухне или сиделка с детьми, это всегда в ущерб. Но важно не количество проводимого с семьей времени, а его качество. Когда мне было девять лет, мои родители развелись. Но, как говорил Жерар Депардье, мне повезло — я ребенок разведенных родителей, любви было в два раза больше. И я очень трезво смотрю на мир, прежде всего, на отношения мужчины и женщины. Я не феминистка, против эмансипации, считаю, что женщина должна оставаться женщиной. Мне повезло, что есть бабушки. С няней я детей никогда бы не оставила.

Корр.: Но все равно муж, наверное, недоволен? Говорит, сиди дома?

М.П.: Да постоянно. Любой муж хочет, чтобы жена сидела рядом с ним и всегда была дома. Пока мне удается оставаться при своих желаниях. Когда я познакомилась с ним, я уже была в КПРФ, с активной жизненной позицией. Такой он меня и полюбил.

Корр.: То есть семья вас поддерживает?

М.П.: Конечно. Но когда у меня есть внутреннее ощущение в правильности поступка, я его совершу, даже если весь мир будет против меня и я не услышу ни одного слова поддержки. Эта позиция всегда имеет значение в решающие моменты моей жизни.

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Корр.: Негативные комментарии про себя читаете в СМИ?

М.П.: Нет. Я не трачу на это время. Не вижу смысла, хотя в целом я за критику.

Корр.: А муж?

М.П.: Тоже нет.

Корр.: Не боитесь, что дочери подрастут и станут читать?

М.П.: Да нет, у меня умные дети. Да и не скажу, что уж прям много гадостей про меня пишут. Я не делаю ничего такого, за что мне было бы стыдно. Даже не то что перед детьми, прежде всего перед собой. А если у кого-то больная фантазия, так это не имеет ко мне никакого отношения. Я научилась направленный в мой адрес негатив обращать в свою пользу. Так сказать, заряжаюсь положительной энергетикой.

Мне очень много делают комплиментов, я вижу восхищенные взгляды, слышу слова поддержки даже со стороны своих политических оппонентов. Не каждый мужчина в алтайской политике может позволить себе выступать жестко, как я. Это заслуживает уважения.

Мои дети мной гордятся, и я делаю все для этого. И уж точно никакие комментарии не могут испортить нам настроение. Знаете, как моя дочка в садике на конкурсе "Бомбическая мама" сказала про меня: "Моя мама — главная коммунистка в крае. Она руководит КПРФ".

Корр.: Насколько вы строгая мама?

М.П.: Я больше друг, чем мама. Лучшее воспитание — собственный пример.

Корр.: Когда есть свободное время, чем занимаетесь? Есть какие-то хобби?

М.П.: Хобби? Наверное, нет. У меня мама и сестра прекрасно шьют и вяжут, на мне же природа отдохнула в этом плане. Пуговицу пришить смогу, но я не рукодельница. Спортом тоже особо не увлекаюсь. Катаюсь на горных лыжах, недавно встала на борд, но это скорее увлечение мужа. А вот готовить люблю, точнее, готовить десерты. Из фирменного — чизкейк, тирамису, шоколадный торт.