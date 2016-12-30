Яблоки на снегу: в Рубцовске санкционные продукты раздавили трактором. Фото

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Партию санкционных польских яблок уничтожили на полигоне ТБО в Рубцовске, положив продукты под трактор.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, продукция весом 58 килограммов была выявлена на одном из городских рынков.

"Страна происхождения подкарантинной продукции установлена по маркировочным этикеткам на коробках. В товаросопроводительных документах указано, что яблоки завезены из г. Москвы. Фитосанитарные документы на выявленную продукцию отсутствовали", – добавляют в ведомстве.

В соответствии с указом президента РФ санкционные продукты изъяли из оборота и уничтожили на полигоне ТБО путем раздавливания.