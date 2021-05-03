Ядовитые змеи начали просыпаться в Алтайском крае

Змею, по окрасу похожую на ядовитую гадюку, заметили в посёлке Шадрино Калманского района на кладбище. Видеозапись контакта с опасным животным опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Очевидцы сняли пресмыкающееся и попросили его "открыть варежку", попутно называя его красивой. При этом, по словам автора видео, гадюка "не особо ядовитая".

Напомним, что зиму змеи проводят в спячке и просыпаются, когда температура воздуха прогревается до 5-6 градусов. По сообщению Минприроды Алтайского края, фауна региона включает в себя четыре вида змей – щитомордника обыкновенного, гадюку обыкновенную, узорчатого полоза и ужа обыкновенного. Ядовитыми считаются только первые два вида.