Январские тезисы: о чем скажет Александр Карлин во время годового отчета

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в ближайший четверг, 26 января, выступит с годовым отчетом о результатах деятельности региональной администрации.

Выступление главы региона пройдет в рамках сессии краевого парламента. Отчитываться о проделанной работе Александр Карлин будет в концертном зале "Сибирь". Шарма мероприятию добавляет тот факт, что губернатору придется отчитываться о деятельности региональной администрации в последний раз. Связано это с тем, что с 1 января в крае начало работать правительство, а поэтому в следующем году главе региона предстоит докладывать о том, как работал кабмин.

Новости

Прочее Губернатор Алтайского края 26 января отчитается о работе за 2016 год

В настоящее время стали известны основные моменты, которые попадут в доклад губернатора. Материал "Тезисы отчета Губернатора Алтайского края о результатах деятельности Администрации Алтайского края за 2016 год" опубликовала на своем сайте администрация Славгорода.

Согласно дынным материалам, глава региона расскажет о реализации задач, обозначенных в майских указах президента России, о сохранении стабильности экономики края, о темпах роста заработной платы.

Также в отчет попадет информация о рекордном урожае зерновых и сахарной свеклы, данные о поддержке сельского хозяйства, обустройстве сельских территорий, тезисы о приросших объемах промышленного производства, политике импортозамещения, поддержке предпринимательства.

Отдельное внимание, как ожидается, будет уделено развитию туристской отрасли, реализации крупных туристических проектов, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Также, судя по всему, в доклад войдут вопросы жилищного строительства, ЖКХ, создания социальных объектов, государственной политики в социально-трудовой сфере.

Кроме того, будет затронут вопрос политики развития культуры, образования, здравоохранения и спорта.

Вероятно, что внимание будет уделено бюджетной политике и усилиям, которые краевые власти прикладывали для обеспечения сбалансированности казны.