Ярче солнца: Самые летние фотографии девушек Алтайского края
Смотрим, как этим летом отдыхают представительницы прекрасной половины человечества
6 июля погода решила дать отдохнуть жителям Алтайского края от жары и духоты. Но не расстраивайтесь! Жара скоро вернется, а вместе с ней солнце, пляжи и бассейны.
А пока что портал Amic.ru предлагает фотоподборку таких ярких и летних девушек Барнаула и всего Алтайского края.
Сложно найти человека, с которым ты на одной волне, который понимает тебя, который тебе доверяет.🤗А если такой человек встречается, то значит не просто так.✌ . . . #rogachevy_kt #девочкиотдыхают #напляже
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Солнечная @sveta.nekrasova 😎☀️⛱💦 #барнаул #барнаул22 #brn #brn22 #barnaul #самыекрасивыедевушкибарнаул #самыекрасивыедевушкибарнаула #девушкибарнаула #beauty #girl #girls #красота #девушка #красиваядевушка #foto #mood
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Сегодня весь день провела на пляже🌴 Я вся сгорела, теперь красная хожу и все тело болит🔥 Это ужасно...😣 . Но я себя успокаиваю, что я вся не облезу, загар останется.😉Посмотрим. Зато накупалась, наелась шашлыка и хорошо провела время с @utovkina 🌸 . Всем хороших выходных и не поджариться на солнце.☀️ . . . #rogachevy_kt #напляже #лето2017 #девушкикрасавицы #девушкибарнаула #девочкипоймут #напеске #барнаул22 #солнцезащитныеочки #хочудождь
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Сегодня #отличный #день, что бы провести его на пляже!! Самые #красивыедевушки и #парни сегодня здесь!!!!! #пляж #лето #жара #хорошаяпогода #Барнаул #пляжБарнаула #парни #парнибарнаула #девушки #девушкибарнаула #лето2017 #brn #пляж22 #красивыедевушкибарнаула #красотки #красивыелюди #выходной #воскресенье #купальники
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A post shared by Анна Соколова (@sokolovaanyaya) on
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A post shared by Алина (@alinadrobotova89) on
Наконец-то лето, ☀️наконец то пляж! Приходите все! @vsenaplyazh 🔥 #пляж#паркспорта
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🏖🌸❤ @vsenaplyazh #всенапляж #паркспорта
A post shared by Valeria😉 (@valeria.trushina) on
Выходные 🌊🌞 #девочкитакиедевочки #летомаленькаяжизнь #субботатакаясуббота #всенапляж #паркспорта
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@vsenaplyazh #всенапляж #паркспорта
A post shared by Анна Суховей 🇷🇺 (@dpvk7n_) on
A post shared by Юлия (@juliakravts) on
Ну что вам сказать...подкоптилась я прилично🙈 буду облазить🤷🏽♀️ зато покупалась🙋🏽🤣 . . . . . . . . . . . #солнце #воздух #облака #жара #лето #июнь #собственная_персона #лев #Барнаул #всенапляж #пляж #паркспорта #sun #summer #June #superpower #DJ_NJ #Dj_AnnJ #home #sky #sunnyday #hot #косы #загар #lion #leo
A post shared by Анютка (@dj_annj) on
Доброе утро 😻💦🌴🐳😎🔥В Аквапарке всегда #Лето🍍☀️ #Вода +30🌊 , температура воздуха +31🌴🌴🌴 Чистейшая #Вода в бассейнах 🏊🏼♀️ Мы веселились от души😏😹 Я даже с горки "Камикадзе" скатилась 😹😹 Езжайте все в Яровое👍🏼🤗🌴🌊 #ОзероБольшоеЯровое #бассейн #волновойБассейн #горки #аквапарк #отдыхаквапарк #summer #лето #сауна #фонтан #водопад #waterpark #Такая_вот_AlinaFray🔝
A post shared by Алина Фрей (@alina_fray10) on
Больше солнца 🐥⭐️🔥 . . . . . #summer #лето #лето2017 #барнаул #барнаул22 #barnaul #altay #всенапляж #паркспорта #жара #girls #пляж #отдых
A post shared by 🦊 A R I S H A 🐰 (@arina__pavlova) on
Лето😘🍉✨✨😘 #всенапляж#паркспорта#лето2017#summer2017#семья#лика#солнце☀️#бассейн#жара
A post shared by Lika (@lika9419) on
A post shared by Татьяна (@tatianka3989) on
Встретили июль)#summer☀️#всенапляж🌴#паркспорта#барнаул
A post shared by Ольга Вороновская (@olga_voronovskaja) on