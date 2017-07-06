Ярче солнца: Самые летние фотографии девушек Алтайского края

6 июля погода решила дать отдохнуть жителям Алтайского края от жары и духоты. Но не расстраивайтесь! Жара скоро вернется, а вместе с ней солнце, пляжи и бассейны.

А пока что портал Amic.ru предлагает фотоподборку таких ярких и летних девушек Барнаула и всего Алтайского края.

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#Барнаул, удивляешь 😋🐬 #всенапляж #паркспорта #барнаул22 #барнаулпляж #russia #sammer A post shared by Just Tomas (@shiloshinshillo) on Jul 6, 2016 at 1:22am PDT

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Наконец-то лето, ☀️наконец то пляж! Приходите все! @vsenaplyazh 🔥 #пляж#паркспорта A post shared by Алина💫 (@alina_rudakova) on Jun 3, 2017 at 5:55am PDT

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Выходные 🌊🌞 #девочкитакиедевочки #летомаленькаяжизнь #субботатакаясуббота #всенапляж #паркспорта A post shared by Кирьянова🅾️леся/Ⓜ️аникюр_brn22 (@strekoza.barnaul) on Jul 1, 2017 at 2:06am PDT

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#паркспорта #всенапляж 🌞 A post shared by Юлия (@juliakravts) on Jun 29, 2017 at 10:51am PDT

Лето😘🍉✨✨😘 #всенапляж#паркспорта#лето2017#summer2017#семья#лика#солнце☀️#бассейн#жара A post shared by Lika (@lika9419) on Jun 27, 2017 at 3:08am PDT

#яровое2017 #причал22 A post shared by Татьяна (@tatianka3989) on Jul 5, 2017 at 6:37am PDT

Встретили июль)#summer☀️#всенапляж🌴#паркспорта#барнаул A post shared by Ольга Вороновская (@olga_voronovskaja) on Jul 1, 2017 at 8:33am PDT