Ярче солнца: Самые летние фотографии девушек Алтайского края

Смотрим, как этим летом отдыхают представительницы прекрасной половины человечества

6 июля 2017, 12:21

6 июля погода решила дать отдохнуть жителям Алтайского края от жары и духоты. Но не расстраивайтесь! Жара скоро вернется, а вместе с ней солнце, пляжи и бассейны.

А пока что портал Amic.ru предлагает фотоподборку таких ярких и летних девушек Барнаула и всего Алтайского края.

 

Сегодня весь день провела на пляже🌴 Я вся сгорела, теперь красная хожу и все тело болит🔥 Это ужасно...😣 . Но я себя успокаиваю, что я вся не облезу, загар останется.😉Посмотрим. Зато накупалась, наелась шашлыка и хорошо провела время с @utovkina 🌸 . Всем хороших выходных и не поджариться на солнце.☀️ . . . #rogachevy_kt #напляже #лето2017 #девушкикрасавицы #девушкибарнаула #девочкипоймут #напеске #барнаул22 #солнцезащитныеочки #хочудождь

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👙👣🌞

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