

Ярмарка вакансий пройдет в Барнауле 20 января с 10.00 до 17.00 в информационном зале Центра занятости населения по адресу: проспект Строителей, 41а. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

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Как сообщается, на ярмарке руководство третьего гипермаркета "Лента" предложит свои вакансии.

В продовольственный гипермаркет требуются заведующий секцией, инспектор, программист, кассир, кладовщик, консультант, оператор, пекарь, повар, продавец, специалист, технолог, художник-конструктор, мойщик посуды, подсобный рабочий и др. – всего более 130 рабочих мест, сообщают в Главном управлении Алтайского края по труду и социальной защите.

27 января с 9 до 11 часов работодатель проведет видеособеседование с соискателями из нескольких районов Алтайского края.

Подробности можно уточнить по телефону "горячей линии" единого контакт-центра краевой службы занятости: (3852) 55-51-10.